Otomotivde dengeler değişiyor: 2035'te devlerin çoğu Çinli olabilir

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Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG'nin otomotiv sektöründe görev yapan 775 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirdiği araştırma, sektörde rekabetin odağının geleneksel araç mühendisliğinden yazılım, yapay zeka ve dijital teknolojilere kayacağını ortaya koydu. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 48'i, 2035 yılına kadar dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisinden 6'sının merkezinin Çin'de olmasını bekliyor.

Otomotivde rekabetin yeni belirleyicisi teknoloji olacak

KPMG'nin çarşamba günü yayımladığı araştırmaya göre, otomotiv sektöründe rekabet üstünlüğünü belirleyen unsurların önümüzdeki 10 yılda önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.

Ankete katılan yöneticilerin yüzde 51'i, 2035 yılı itibarıyla yazılım ve dijital teknolojilerin otomotiv sektöründeki temel rekabet avantajı kaynağı olacağını öngörüyor.

Araştırmada, sektörün geleceğinde yapay zekâ, batarya teknolojileri ve dijital inovasyonun giderek daha belirleyici hâle geleceği vurgulandı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerine ilişkin Çin tahmini

Katılımcıların yüzde 48'i, 2035 yılında dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisinden 6'sının Çin merkezli olacağını tahmin ediyor.

Bu beklenti, otomotiv sektöründe liderliğin geleneksel araç üretiminden yazılım, batarya ve yapay zekâ teknolojilerine doğru kayacağı görüşünü yansıtıyor.

Araştırmaya göre, otomotiv şirketlerinin yüzde 92'si yeni bir yapay zekâ, yazılım veya dijital teknolojiyi kuruluş genelinde uygulamaya almak için en az 12 aya ihtiyaç duyuyor.

Şirketlerin üçte birinden fazlasında ise bu süreç iki yılı aşıyor.

Katılımcıların yarısından fazlası, teknolojik gelişmeler, jeopolitik riskler ve piyasa koşullarındaki değişimler nedeniyle sürekli dönüşümün otomotiv sektörünün temel işleyiş modeli hâline geldiğini belirtti.

Yapay zeka yatırımlarında Asya-Pasifik ilk sırada

Yapay zeka ve gelişmekte olan teknolojilere yönelik yatırımlarda Asya-Pasifik bölgesi ilk sırada yer aldı.

Bölgede ankete katılanların yüzde 57'si bu alanlara önemli düzeyde yatırım yaptıklarını bildirirken, söz konusu oran Avrupa'da yüzde 52, Amerika kıtasında ise yüzde 48 olarak gerçekleşti.

KPMG araştırması, otomotiv şirketlerinin değer yaratma stratejilerinin araç satışlarının ötesine geçtiğini de ortaya koydu.

Şirketler, enerji depolama, savunma ve finansal hizmetler gibi sektörlerdeki fırsatları değerlendirerek faaliyet alanlarını genişletmeye yöneliyor.