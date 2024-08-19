Otomotivde dönüşümün itici gücü Bursa olacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm, önemli bir tedarikçi olarak Türkiye’yi öne çıkardı. Pek çok firma üretimde yeni nesil araçların payını artırmaya odaklandı.

Otomotiv endüstrisinin büyük tedarikçilerinden Valeo Türkiye, 5 yıl içinde mevcut tesislerini hem üretim kapasitesi hem de çalışan sayısı bakımından iki katına çıkaracak. Bu kapsamda yatırımlara başlayan Valeo Türkiye, ilk olarak planladığı E-Kompresör yatırımıyla Türkiye’de halihazırda faaliyet gösteren araç fabrikalarının elektrikli ve hibrit araç ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretim altyapısını kurmaya hazırlanıyor.

Yeni yatırımla Reversible motor teknolojisine sahip silecek mekanizması konseptlerini üretebilecek yetkinliğe ulaşacak olan Valeo, E-Drive/Reducer ve bu yeni teknolojilere yönelik yatırım paketlerini de yeni fabrikasında devreye alacak. Valeo ayrıca elektrikli bisiklet üretimine de başladı.

Doğu Pres, öne çıkıyor

Otomotiv endüstrisinde özellikle mikron seviyesinde ve dar toleranslı parçaların üretimiyle öne çıkan Doğu Pres de, Bosch’un start verdiği HGI projesinde (Hydrogen Gas Injector) yer alıyor. Daimler, Bosch, Delphi ve Denso gibi dünyanın tanınmış firmaları için üretim yapan Doğu Pres, ayrıca Volkswagen’in elektrikli motorlarında kullanılan stratejik ve dar toleranslı bir parçanın da dünyadaki tek üreticisi. Üretilen parça Volkswagen’in elektrikli araç platformundaki bütün araçlarında farklı sayılarda kullanılıyor.

Doğu Pres, yeni nesil araç teknolojilerindeki altyapısını yeni yatırımlarla güçlendirmeyi sürdürüyor. Amortisör üreticisi Maysan Mando ise ürün ağırlığını artırmadan, sürüş konforunu ve yolcu güvenliğini artırmaya yönelik yeni amortisör sistemleri üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda ilave sönümleme sağlayan ve konforu artıran rekabetçi fonksiyonları ürün gamına ekliyor.

Yüzde 100 yerli Amperino, 2025 sonunda yola çıkacak

Türkiye’nin elektrikli mikro otomobili olan ve City Car konseptiyle hayata geçirilen yüzde 100 yerli Amperino, 2025’in son çeyreğinde yollara çıkmaya hazırlanıyor. Hedef 2035 yılı itibarıyla 50 bin araç üretimi. Tamamen yerli olarak seri üretim aşamasına gelen ve özellikle farklı batarya teknolojisiyle öne çıkan Amperino, üretimini kuvvetli işbirlikleriyle büyümeyi hedefliyor.

Mikro araçların elektrikliye çevrilme fikriyle yola çıkan Alba, neredeyse her bisikleti elektrikli bir ulaşım aracına çevirebilen ‘dönüşüm kiti’ çözümleriyle son kullanıcı tarafında yer alıyor. 2019’dan itibaren elektrikli scooter, şehir, yol bisikletleri, katlanabilir elektrikli bisikletler ve teslimat sektörüne yönelik elektrikli kargo bisikleti modelini de içeren geniş ürün yelpazesine ulaşan Alba, Bursa’da üretim yapıyor.

Nitelikli istihdam için BTSO merkez kurdu

Sanayi altyapısının yanı sıra bu alanda nitelikli iş gücü konusunda da sürdürülebilirliği sağlamak için Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), hibrit, elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında sektörün yenilikçi ve nitelikli dönüşümü için “Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi”ni hayata geçirdi.

BTSO Eğitim Vakfı bünyesindeki BUTGEM çatısı altında faaliyet gösteren merkez, sektörde nitelikli istihdamın yetiştirilmesini sağlıyor. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’da Togg ile başlayan dönüşümün yeni iş alanlarını da ortaya çıkardığına işaret etti.

Burkay, “Gelişen bu ekonomide bizim insan kaynağımızı yeni alanlara hazır hale getirmemiz gerekiyor. Hedefi miz yeni nesil teknolojilerde ihtiyaç olan personel açığını ortadan kaldırmak. Değişimleri ve yeni yapıyı yakından takip ediyoruz” dedi. BUTGEM çatısı altında elektrikli ve hibrit araç ve ekipmanlarından oluşan tam teçhizatlı 4 adet eğitim atölyesi bulunuyor.