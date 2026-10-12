Otomotivde ibre tersine döndü! İthal satışlar çakıldı, yerliler yükseldi

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OSD verilerine göre, ocak-eylül döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azalarak 971 bin 159 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 17 düşüşle 528 bin 366 adede geriledi. Traktör dahil toplam üretim 986 bin 584 adet olarak kaydedildi.

Üretimdeki düşüşe karşın ticari araç grubunda artış görüldü. Yılın ilk dokuz ayında ticari araç üretimi yüzde 12, hafif ticari araç üretimi yüzde 13 ve ağır ticari araç üretimi yüzde 7 yükseldi.

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 61 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanımı hafif araçlarda yüzde 62, kamyonlarda yüzde 59, otobüs ve midibüslerde yüzde 67, traktörlerde ise yüzde 27 oldu.

Otomotiv ihracatı 31,1 milyar dolara ulaştı

Ocak-eylül döneminde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 azalarak 685 bin 671'e geriledi. Otomobil ihracatında yüzde 27 düşüş yaşanırken, ticari araç ihracatı yüzde 11 arttı. Traktör ihracatı da yüzde 13 yükselerek 9 bin 381 adede çıktı.

Araç ihracatındaki düşüşe rağmen sektörün toplam ihracat geliri yüzde 3 artışla 31,1 milyar dolara ulaştı. Otomotiv sanayisi, Türkiye'nin sektörel ihracatında yüzde 17 payla liderliğini korudu.

Otomobil ihracatının değeri yüzde 8 azalarak 7,8 milyar dolar olurken, ana sanayi ihracatı yüzde 2,2, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3,7 artış gösterdi.

Otomotiv pazarı yüzde 13 daraldı

Türkiye'de toplam otomotiv pazarı, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 küçülerek 832 bin 521 adede indi. Otomobil satışları da yüzde 15 azalarak 627 bin 977 adet oldu.

İthal otomobil satışları yüzde 23 gerilerken, yerli otomobil satışları yüzde 2 arttı. Otomobil pazarında yerli üretimin payı yüzde 36, ithalatın payı ise yüzde 65 olarak kaydedildi.

Hafif ticari araç pazarında toplam satışlar yüzde 5, ithal araç satışları yüzde 9 azaldı. Yerli hafif ticari araç satışları ise yüzde 11 yükseldi. Bu segmentte yerli araçların pazar payı yüzde 24, ithalatın payı yüzde 76 oldu. Ağır ticari araç pazarı da aynı dönemde yüzde 7 daraldı.

Yerli araçların pazar payı yükseldi

Toplam otomotiv pazarında yerli üretimin payı, geçen yılın ilk dokuz ayında yüzde 29 seviyesindeyken bu yıl yüzde 34'e çıktı. Ancak bu oran, 2020'de kaydedilen yüzde 46'lık zirvenin altında kaldı.

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Hyundai'nin ağustos ayında üretimine başladığı Ioniq 3 ile Oyak Renault ve Tofaş'ın yılın son çeyreğinde üretime alacağı yeni modellerin üretim ve ihracatı desteklemesini beklediklerini belirtti.

Yapılan yatırımların olumlu sonuçlarının önümüzdeki aylarda ve gelecek yıl daha belirgin hale geleceğini ifade eden Eroldu, mevcut üretim verilerini karamsar değerlendirmediklerini söyledi.

ÖTV ve finansman koşulları iç pazarı etkiliyor

İç pazardaki daralmada fiilen yüzde 75-80 aralığına yükselen ÖTV oranları ile finansman koşullarının etkili olduğunu belirten Eroldu, nüfusa bağlı talebin daralmanın daha da derinleşmesini sınırlayacağını öngördü.

Eroldu, yeni modellerin devreye girmesiyle yerli araçların pazar payının daha da artmasını beklediklerini ifade etti.