Otomotivde ihracatın rotası ticariye döndü

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye otomotiv endüstrisi, ağustosta 2 milyar 791 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 büyüdü. 2,79 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 11,9 pay alan otomotiv sektörü, liderliğini korudu. Ocak-ağustos döneminde ise sektörün ihracatı yüzde 2,5 artışla 27 milyar 211 milyon dolara yükseldi. Ancak sektörün ihracat performansında ürün grupları arasındaki farklılaşma belirginleşti. Ağustosta binek otomobil ihracatı yüzde 11 düşerek 626 milyon dolara gerilerken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı yüzde 43 artışla 521 milyon dolara, çekici ihracatı ise yüzde 45 artışla 184 milyon dolara çıktı. Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı da yüzde 31 gerileyerek 189 milyon dolar oldu. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Yazıcı, “Euro/TL kur artışı enflasyona göre çok geride kalıyor, satışımız döviz ile ama giderlerimizin önemli bir kısmı TL bazında ve uzun süredir artarak devam eden €/TL ile enflasyon arasındaki fark tüm ihracatçıları olumsuz etkiliyor” dedi.

Ticari araçlar öne çıktı

İlk sekiz aylık performans da benzer bir tabloyu ortaya koydu. Bu dönemde binek otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 7 milyar 635 milyon dolara inerken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı yüzde 8,5 artışla 4 milyar 883 milyon dolara, çekici ihracatı yüzde 20 artışla 1 milyar 439 milyon dolara yükseldi. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 5 artarak 2 milyar 178 milyon dolara ulaştı. Otomotiv ihracatının en büyük kalemini oluşturan tedarik endüstrisinde ise ağustosta yüzde 1'lik düşüşle 1 milyar 208 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Buna karşın ocak-ağustos döneminde tedarik sanayinin ihracatı yüzde 4 artarak 10 milyar 677 milyon dolara ulaştı ve toplam otomotiv ihracatından yüzde 39,2 pay aldı.

İngiltere ve Hollanda pazarlarında güçlü artış

Ağustos ayında otomotiv ihracatında ilk 10 pazardan 7'sinde artış kaydedildi. Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 30 artışla 305 milyon dolara çıkarken, Hollanda'ya ihracat yüzde 107 artış göstererek dikkat çekti. Almanya ise 489 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke olmasına rağmen bu pazara yönelik ihracat yüzde 2 geriledi. Fransa'ya ihracat yüzde 3 artışla 288 milyon dolara yükseldi. Ocak-ağustos döneminde Almanya 4 milyar 441 milyon dolarla ilk sıradaki pazar olurken, Fransa 3 milyar 316 milyon dolar, İtalya ise 2 milyar 442 milyon dolarlık ihracatla takip etti. Birleşik Krallık'a ihracat ise yılın ilk sekiz ayında yüzde 9 gerileyerek 2 milyar 475 milyon dolar oldu. Ocak-ağustos döneminde AB'ye otomotiv ihracatı yüzde 5 artışla 20 milyar 60 milyon dolara yükseldi ve toplam ihracatın yüzde 73,7'sini oluşturdu.