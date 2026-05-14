Otomotivde kapasite ve gümrük optimizasyonu: İspanya tesisleri Stellantis-Leapmotor üssü oluyor

Küresel otomotiv endüstrisindeki elektrikli araç (EV) geçişi ve korumacı ticaret politikaları, üreticileri operasyonel ve lojistik yapılarını yeniden optimize etmeye zorluyor. Bu stratejik dönüşümün en somut adımlarından biri olarak Stellantis, yüzde 51 hissesine sahip olduğu Leapmotor International ortak girişimi kapsamında, İspanya’daki üretim tesislerini küresel dağıtım ve montaj ağının merkezine yerleştirme kararı aldı. Planlama doğrultusunda İspanya’daki Zaragoza fabrikası, grubun çok markalı elektrikli araç stratejisinin yeni kalbi olacak.

Zaragoza’da çift markalı platform ve esnek üretim sinerjisi

Yayınlanan yeni üretim projeksiyonuna göre Stellantis, Zaragoza tesislerinde Leapmotor’un küresel pazara sunduğu yeni B10 SUV modelinin seri imalatına başlayacak. Tesisin esnek üretim mimarisinden yararlanılarak, aynı hat üzerinde Stellantis çatısı altındaki Opel markası için geliştirilen yeni nesil tamamen elektrikli C-SUV modeli de eş zamanlı olarak banttan indirilecek. Aynı segmentte yer alan bu iki modelin parça tedarik süreçleri ve gövde mimarilerindeki ortaklık, Stellantis’in tedarik zincirinde ciddi maliyet azaltımı ve brüt kâr marjlarında iyileşme sağlamasını kolaylaştıracak.

Madrid tesisi 2028 projeksiyonuyla devir masasında

Ortak girişimin Avrupa’daki genişleme dalgası yalnızca Zaragoza ile sınırlı kalmıyor. Pazar payı kazanımları ve talep projeksiyonlarına bağlı olarak Stellantis, 2028 yılından itibaren İspanya’daki bir diğer kritik üretim merkezi olan Madrid fabrikasını da tamamen ortak girişimin kullanımına devretmeyi planlıyor. Bu uzun vadeli hamle, Leapmotor’un Avrupa pazarındaki model yelpazesini genişletirken Stellantis’in bölgedeki varlık optimizasyonunu ve sermaye verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Atıl kapasite yönetimi ve tarife arbitrajı

Bu operasyonel ortaklık, her iki üretici için de yüksek finansal ve stratejik kaldıraç etkisi barındırıyor. Stellantis, Avrupa genelinde azalan iç talep nedeniyle fabrikalarında ortaya çıkan atıl üretim kapasitesini Çinli ortağının hacmiyle doldurarak sabit maliyetleri absorbe ediyor ve birim başına üretim giderlerini düşürüyor. Çin merkezli Leapmotor ise Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı telafi edici ek gümrük tarifelerini, İspanya’daki yerel üretim sayesinde tamamen devre dışı bırakıyor. Marka, bu tarife arbitrajı sayesinde Avrupa pazarına doğrudan ‘Made in Europe’ etiketiyle girerek hem yasal regülasyonları karşılıyor hem de fiyat rekabetinde rakiplerine karşı net bir maliyet üstünlüğü elde ediyor.