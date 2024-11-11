Otomotivde kriz yayılıyor: Michelin işçileri grevde

Lastik üreticisi Michelin'in Fransa'daki iki fabrikasını kapatmayı planladığını ve bu durumun yaklaşık 1.250 işçiyi etkileyeceğini söylemesinin ardından Michelin Cholet fabrikası çalışanları tepkilerini grevle gösterdi.

Michelin fabrika işçileri 5 Kasım Salı günü Fransa'nın batısında lastikleri yaktı. Lastik şirketinin satışların düşmesi nedeniyle 2026 yılı başına kadar iki fabrikayı kapatacağını açıklamasının ardından grev yapma sözü vermişti.

Sendikalar, Cholet fabrikasındaki çalışanların grev lehinde oy kullandığını söyledi. Cholet'de 955 kişinin çalıştığı üretim tesisindeki işçilerin tesis önünde gerçekleştirdikleri protesto sırasında lastikleri ateşe vermesiyle havaya yoğun siyah duman yükseldi. Yaklaşık 200 işçi tesise giden bir kavşağı trafiğe kapattı.

135 yıl önce kurulan Fransız şirket, Fransa'nın batısındaki Cholet ve Vannes tesislerinin kapatılması için yüksek maliyetleri ve ucuz Asya rekabetini gerekçe gösterdi.

CNBC-e'de yer alan habere göre Michelin'in açıklaması, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'deki sendikaların planlanan fabrika kapanışları konusunda uyarıda bulunmasından ve Peugeot üreticisi Stellantis'in de aralarında bulunduğu rakiplerinin ağır kar uyarıları yayınlamasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Yine Salı günü, bir başka büyük otomotiv tedarikçisi olan Alman Schaeffler de 4.700 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Michelin'in bu hamlesi Fransız işçi sendikalarını öfkelendirdi. CGT tüm Michelin işçilerine greve gitme çağrısında bulunurken, daha ılımlı olan CFDT yönetimi ve hükümeti kapanışları yeniden gözden geçirmeye ve alternatifler aramaya çağırdı.

Michelin Yönetim Kurulu Başkanı Florent Menegaux Le Monde gazetesine verdiği demeçte “Seçeneklerimizi değerlendirdik ancak bu iki tesisi (kapatmak) için herhangi bir alternatif bulamadık” dedi ve ekledi: “Michelin'de değişmeyen tek şey her zaman hareket halinde olmasıdır.”

Ulusal Meclis'te konuşan Başbakan Michel Barnier, Michelin'in kararından üzüntü duyduğunu ve etkilenen işçilere mevcut tüm imkanlarla yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

“Otomotiv sektörü zor bir noktada ve sadece bizim ülkemizde değil” diyen Barnier, Avrupa'nın otomobil endüstrisini ‘haksız’ yabancı rekabete karşı daha güçlü eylemlerle ve daha az ‘saflıkla’ koruması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sanayi Bakanı Marc Ferracci, sektörü kurtarmak için bir Avrupa “acil durum planı” çağrısında bulunarak, önümüzdeki haftalarda AB düzeyinde politika önerileri formüle etmek için çalışacağını söyledi.

İşçi sendikaları, ağırlıklı olarak küçük kamyon lastikleri üreten Cholet ve metal lastik çerçeveleri üreten ve 299 çalışanı bulunan Vannes tesislerinin kapatılabileceği konusunda işçileri uyarmıştı.

Reuters'a konuşan bir sendika kaynağı, Michelin'in 955 kişinin çalıştığı Cholet tesisindeki çalışanların Salı günü planlanan kapatmayı protesto etmek için grev lehinde oy kullandığını söyledi.

Michelin, giriş seviyesi otomobil, hafif kamyon ve ağır iş lastiklerinin pazar payının son on yılda önemli ölçüde arttığını, premium kategorileri vurduğunu ve bazı Michelin tesislerinde aşırı kapasiteye yol açtığını söyledi.

Kapatılacak iki tesisin “binek otomobil, hafif kamyon ve kamyon lastiği pazarlarının yapısal dönüşümünden ve özellikle enflasyon ve artan enerji fiyatları nedeniyle Avrupa'nın kötüleşen rekabet gücünden ciddi şekilde etkilendiğini” de sözlerine ekledi.

Yönetime ve sendikalara çalışanlarla grup ve bireysel görüşmeler için zaman tanımak amacıyla her iki tesiste de üretimi 11 Kasım'a kadar durdurduğunu belirten Michelin, 31 Aralık itibariyle konsolide mali tablolarında yaklaşık 330 milyon avroluk (360 milyon dolar) yinelenmeyen gider karşılığı kaydetti.

Michelin geçen yıl iki Alman ağır hizmet kamyon lastiği tesisini kapattığını duyurdu ve geçen ay üçüncü çeyrekte otomobil pazarında beklenenden daha belirgin bir yavaşlama nedeniyle yıllık kar tahminini düşürdü.

Şirket Fransa'da 15 üretim tesisinde yaklaşık 15.000 kişiyi istihdam ediyor.