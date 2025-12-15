Otomotivde tablo değişti: Tesla ve Porsche gerilerken Ferrari zirveye çıktı

Bloomberg’te yayımlanan “The Winners and Losers of the Year in Cars” başlıklı analizde, 2025 otomotiv sektörü açısından “süper otomobillerin yılı” olarak nitelendirildi. Değerlendirmede, Bugatti, Pagani, Koenigsegg, Lamborghini ve Ferrari gibi ultra lüks markaların; tarifeler, elektrikli araç talebindeki yavaşlama ve Çinli üreticilerin artan rekabeti nedeniyle zorlanan pek çok geleneksel otomotiv devrine rağmen güçlü kârlılıklarını sürdürdükleri belirtildi. Yazıda ayrıca bu markalara olan yoğun talep nedeniyle siparişlerin teslim süresinin bazı modellerde bir yılı aşabildiğine dikkat çekildi.

Yeni araç fiyatı ABD’de 50 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı

Bloomberg’e göre 2025’te lüks otomobil segmentinde ortalama yeni araç fiyatı ABD’de 50 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Yazıda, içten yanmalı motorlu ve manuel şanzımanlı modellerin varlıklı müşteriler arasında cazibesini koruduğu; en çok talep gören araçların ise sahibinin karakterine göre kişiselleştirilen seçenekler olduğu kaydedildi.

Elektrikli araç satışları artıyor ancak hız beklentilerin gerisinde

Analizde küresel ölçekte elektrikli araç satışlarının artmaya devam ettiği, ancak pek çok pazarda bu artışın beklendiği kadar hızlı olmadığı belirtildi. Audi, Ford, General Motors ve Volvo gibi markalarda elektrikli satışların; Çinli üreticilerin daha uygun fiyatlı seçenekleri, teşvik ve sübvansiyonların azalması/bitmesi ve bazı ülkelerde EV tartışmalarının “siyasallaşması” gibi etkenlerle baskılandığı aktarıldı.

Tesla 2025’te satış ve kârda sert düşüş yaşadı, baskı arttı

Bloomberg, Tesla’nın 2025’te küresel satış ve kârlarında sert düşüş yaşadığını, ABD’de de pazar payı kaybettiğini yazdı. Metinde, bazı ölümcül kazalarda kapıların açılmadığı iddialarına ilişkin davalar ve Elon Musk’a yönelik protestoların da şirketin üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.Yazıda Lucid’in tedarik zinciri zayıflıkları nedeniyle nakit yakımının sürdüğü ve yılın “zorlanan” markaları arasında yer aldığı belirtildi.

Porsche 2025’te itibar kaybı yaşadı, hisseler yüzde 33 düştü

Bloomberg’in değerlendirmesine göre 2025’te en büyük itibar kaybını yaşayan markalardan biri Porsche oldu. Finansal sıkıntılar ve elektrikli modellerin beklenen ilgiyi görmemesi öne çıkarken, Taycan ve Macan’a sınırlı talep ile Çin pazarındaki zayıf satışların tabloyu ağırlaştırdığı vurgulandı. Porsche’nin yıl içinde beklentilerini birkaç kez aşağı çektiği, hisselerinin son 12 ayda yüzde 33 değer kaybettiği ve Ekim ayında borsaya kote olduğu dönem içindeki ilk çeyreklik zararını açıkladığı aktarıldı. Ayrıca CEO Oliver Blume’un Volkswagen-Porsche “çift görev” döneminin sona ereceği, görevin 1 Ocak itibarıyla Michael Leiters’a devredileceği belirtildi.

2025’in “yükselenleri”

Bloomberg, 2025’i en güçlü kapatan markalardan birinin Ferrari olduğunu yazdı. Değerlendirmeye göre Ferrari yüksek kâr marjlarını korurken, sipariş defterinin 2027’ye kadar dolu olduğu belirtiliyor. Analizde Ferrari’nin Çin pazarına diğer lüks markalara kıyasla daha az bağımlı olması (satışların yüzde 10’undan azı) ve elektrifikasyon hedeflerinde temkinli ilerlemesi “avantaj” olarak gösterildi.

Metinde Ferrari’nin 2030 için elektrikli araç hedefini yüzde 40’tan yüzde 20’ye çektiği, bunun da ikinci el değerlerini korumaya yardımcı olabileceği ifade edildi. Öte yandan, markanın 2026’da gelmesi beklenen ilk EV modeli “Elettrica”nın, üst gelir grubunda elektrikli tercihinin sınırlı olabileceği gerekçesiyle “risk” barındırdığı da not edildi. Bloomberg, Ferrari satışlarının yüzde 80’den fazlasının mevcut müşterilere yapıldığını vurguladı.

2026’da Formula 1 sahnesi genişliyor, Audi, Cadillac ve Ford öne çıkıyor

Bloomberg’in yazısında 2026 için öne çıkan başlıklardan biri Formula 1 oldu. Metne göre: Audi, Sauber’i devralarak 2026’da F1’e katılacak. Cadillac, F1’in 11’inci takımı olarak grid’e girecek. Ford ise Oracle Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri’ye güç ünitesi sağlayarak F1’e geri dönecek.

Bloomberg, Formula 1’in ABD’de ana akım bir kültür etkinliğine dönüştüğünü; ESPN ve ABC’de sezon boyunca yarış başına ortalama 1,3 milyon izleyiciyle F1 yayınlarında rekor kırıldığını ve 2017’ye göre izleyicide yüzde 147 artış yaşandığını (ESPN verileri) aktardı. Bu görünürlüğün Cadillac için “marka dönüşümü” açısından kritik olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Yazıda Audi’nin 2026 için yeni ürünleriyle de dikkat çekebileceği, Eylül ayında Milano’da tanıtılan iki kişilik konsept otomobilin (metindeki adıyla “Concept C”) markanın geleceğine dair bir “taslak” olarak sunulduğu kaydedildi.