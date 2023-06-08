Otomotivdeki yeni projeler kalıp sektörünü hareketlendirecek

Esra Özarfat / BURSA

Kalıp sektörünün dünya genelinde ortalama yüzde 70 oranında otomotiv sektörüne hizmet verdiğini belirten Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Yönetim Kurulu Başkanı Şahan Eçin, ihracata dayalı bir ekonomisi olan Türkiye için 29 milyar dolar cirosu ile otomotivin en önemli sanayi ihracat kalemlerinden biri olduğuna işaret etti. Otomotivdeki dönüşüme vurgu yapan Eçin, “Yeni nesil akıllı cihazlar olarak da adlandırılan bu araçlarda en belirgin özellik aydınlatma ve bilgilendirme donanımlarının hem iç hem de dış parçalarda daha öne çıkması. Ön ve arka tamponlar yüzey olarak ufalırken aydınlatma grupları büyümektedir. Bu da özellikle aydınlatma kalıplarının daha kompleks hale gelmesine neden olmaktadır ki, kalıpçılık açısından aydınlatma kalıpları özellikle refleks yüzeyleri nedeni ile yüksek işleme kabiliyeti gerektirmektedir. Elektrikli araçlarda diğer bir önemli kriter de menzil ve şarj süreleridir. Bu yönde özellikle batarya üretimi ve şarj istasyonlarının yaygınlaşması yönündeki yatırımlar öncelikli olmalıdır” dedi.

Sektörün doluluk oranı yüzde 80

Son 3 yılda sektör adına yüzde 80 doluluk oranı ile geçen bir dönemi geride bıraktıklarını hatırlatan Şahan Eçin, 2025 yılına kadar da yeni projeler ile bu sürecin devam edeceğini aktardı. Türkiye kalıpçılık sektöründe 3 bin kadar firmada yaklaşık 55 bin kişinin istihdam edildiğini tahmin ettiklerini belirten Eçin, “Firmaların yüzde 66’sı ortalama bir kalıphane için gereken temel ve kısıtlı becerilere ve yeteneklere sahip 30 kişinin altında çalışanı olan küçük ölçekli şirketlerdir. Bu firmaların yaklaşık yüzde 35’i atölye denebilecek 500 metrekareden küçük alanlarda faaliyet gösteren mikro işletmelerdir. Hatta sektörün yüzde 24,1’i çalışan sayısı açısından 10 kişinin altında olan çok küçük işletmelerdir” bilgisini verdi. Şahan Eçin, Türkiye’deki kalıpçılığın toplam cirosunun 2030 yılına kadar 4,1 milyar dolara ulaşmasını ve 2022’den 2030’a kadar yüzde 6,2'lik bileşik büyüme oranı elde etmesini beklediklerini vurguladı. Eçin, “Özellikle dünyada ve ülkemizde lokomotif sektörlerin başında gelen otomotivde 2023 itibari ile Türkiye de yerleşik OEM firmalarımızın projelerinin olacağı bizleri için önemli bir gelişmedir. Özellikle de bu projelerin mevcut araçların makyajı değil de tamamen yeni model olması iş potansiyeli açısından ayrıca önemlidir. Şuanda TIER1 seviyesinde nomine olan bu projeler yılın son çeyreğinde kalıpçı nominasyonları ile devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Yabancı firmaların Türkiye’ye ilgisi arttı

Kalıp sektörü açısından bakıldığında Türkiye’nin önemli bir Pazar olduğunun altını çizen Şahan Eçin, 2030 hedeflerinin ilk 10 büyük oyuncu arasında yer almak olduğunu dile getirdi. Eçin şöyle konuştu: “Son dönemdeki özellikle Türk liramızdaki değer kaybı ve işçilik maliyetlerimizin de paralelinde sabit kalması, yurt dışı firmalarının ülkemize olan ilgisinde bir artışa neden olmuştur. Kaldı ki etkili kurumsal kalıp firmalarımızın yapmış oldukları başarılı projeler de sürece olumlu yönde katkı sağlamıştır. Amacımız 2030 hedefleri içerisinde ilk 10 büyük oyuncu arasına dahil olmaktır. Bu noktada ilgili Bakanlık ve STK’larımız ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. TOBB ardından MAKFED çatı kuruluşumuza da üyeliğimiz bu yıl yaptık. Üniversitelerle Ar-Ge ve eğitim iş birlikteliklerimiz de devam etmektedir.”