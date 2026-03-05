Otomotivden şubat ayında güçlü performans

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı yüzde 19 artışla 3 milyar 544 milyon dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi olarak bugüne kadarki en yüksek şubat ayı ihracatına imza attık ve tüm ana ürün gruplarında önemli artışlar yaşadık. Bu tablo Türk otomotiv endüstrisinin küresel tedarik zincirindeki çevikliğinin kanıtı niteliği taşıyor. Jeopolitik risklerin tam ortasındayız ama yüksek katma değerli ve yeşil dönüşüm odaklı stratejimizle sektörümüzün istikrarlı büyümesine kilitlendik. Avrupa’nın sürdürülebilirlik ve yüksek teknoloji açısından en güvenli partnerlerinden biri olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 10 arttı

Şubatta tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 10 artarak 1 milyar 345 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı yüzde 9 artışla 1 milyar dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya artış yüzde 23 olurken, Fransa’ya yüzde 19, İtalya’ya yüzde 24, Birleşik Krallık’a yüzde 14, Belçika’ya yüzde 35 ve Çekya’ya yüzde 17 ihracat artışı yaşandı. İspanya’ya ise yüzde 16 ihracat düşüşü oldu. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya ihracat yüzde 36 artarken, İspanya’ya yüzde 17, İtalya’ya yüzde 15, Slovenya’ya yüzde 63, Belçika’ya yüzde 48 ihracat artışı, Almanya’ya yüzde 10, Birleşik Krallık’a yüzde 41, Portekiz’e yüzde 15 ihracat düşüşü oldu.

Almanya yine birinci sırada

Şubatta ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan Almanya’ya 544 milyon dolarlık ihracat olurken, ikinci büyük pazar Fransa’ya yüzde 45 artışla 459 milyon dolar ihracat yapıldı. Üçüncü büyük Pazar konumunda yer alan İtalya’ya yönelik ihracat ise yüzde 31 artışla 338 milyon dolar oldu. Şubatta en büyük pazar olarak yüzde 76 pay alan AB ülkelerine yüzde 25 artışla 2 milyar 686 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 10,5 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer aldı. Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 67 ihracat artışı yaşandı.