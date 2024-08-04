Otomotivin 7 aylık ihracatı 20,8 milyar dolara ulaştı

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14,7 artarak 3 milyar 123 milyon dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Geçen ay Tedarik endüstrisi, Binek otomobiller ve Eşya taşımaya mahsusu motorlu taşıtlar gruplarında artış kaydettik. Birleşik Krallık’a yüzde 78,6 ve İtalya’ya yüzde 23 gibi önemli oranlarda artış yaşadık. Yılın ilk yedi ayındaki otomotiv endüstrisi ihracatımız da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 20 milyar 818 milyon dolara ulaştı” dedi. Temmuz ayında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 15,5 artarak 1.2 milyar dolar olurken, en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 44, Fransa’ya yüzde 32, İtalya’ya yüzde 3 ve Romanya’ya yüzde 61 ihracat artışı yaşandı. Temmuz ayında binek otomobiller ihracatı yüzde 36,7 artarak 1.6 milyar dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 26,8 artışla 497 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 16,4 azalışla 141 milyon dolar ve çekiciler ihracatı ise da yüzde 70 azalışla 61 milyon dolar oldu.

AB ülkelerine ihracat yüzde 8,6 arttı

Temmuzda en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği’ne yüzde 8,6 artışla 2 milyar 34 milyon dolar ihracat yapılırken, bu ülke grubunun payı yüzde 65 oldu. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 16,9 pay ile ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 69 arttı. Afrika ülkelerine yüzde 13 ve Orta Doğu Ülkelerine yüzde 27 ihracat düşüşü yaşandı.