Otomotivin kalbinde istihdam 14 yılın en düşüğünde!

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre otomotiv sektöründe istihdam, eylül ayında 721.400 kişiye gerileyerek 2011 ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Parça üreticilerini de kapsayan sektörde çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 48.700 kişi azaldı; bu yüzde 6,3’lük düşüş, 200.000’den fazla çalışanı olan büyük sanayi kolları içinde en sert daralma oldu.

Genel imalat sanayinde ise eylül sonunda 5,43 milyon kişi istihdam edildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 120.300 kişi (yüzde 2,2) daha az.

Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Sanayideki uzun süreli durgunluk istihdam trendlerine açıkça yansıyor" dedi.

Almanya’nın en büyük ikinci istihdam kolu

Otomotiv sektörü, 934.200 kişiyi istihdam eden makine mühendisliğinin ardından Almanya’nın ikinci büyük imalat kolu olmaya devam ediyor. Ancak sektör, yüksek ABD tarifeleri, Çinli elektrikli araç üreticilerinin yükselişi ve Nexperia ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çip tedarikinde yaşanan sıkıntılarla mücadele ediyor.

Buna karşın, Ifo Ekonomi Enstitüsü’nün ekim ayında yayımladığı anket, sektörde iş ortamı göstergesinin eylüldeki -21,3 puandan -12,9 puana yükseldiğini ortaya koyarak otomotivdeki moralin belirgin şekilde iyileştiğini gösterdi.