Otoshops ve Toyota arasında işbirliği anlaşması

Otoshops, ‘Otoshops Nakit’ uygulamasıyla hizmet alanını genişletiyor. Aracını anında ve değerinde satmak isteyenler, ‘Otoshops Nakit’ hizmetinden anlaşmalı Toyota Yetkili Satıcıları’ndan da yararlanabilecekler.

Konuya ilişkin açıklama yapan Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, ‘Otoshops Nakit’ hizmeti ile aracını satmak veya değiştirmek isteyen müşterilerinin araçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde satın aldıklarını belirterek, “Bu hizmeti müşterilerimize, araçlarını değerinde ve hızlı bir şekilde değerlendirmek için veriyoruz. Vakit tasarrufu sağlamak ve kolay ulaşılabilmek amacıyla müşterilerimize en yakın noktadan hizmet vermek istiyoruz. ‘Otoshops Nakit’ uygulamamız Türkiye geneline yayılmış anlaşmalı Toyota bayilerinde geçerli olacak. Yeni iş birliği neticesinde ‘Otoshops Nakit’ uygulamamız Otoshops yetkili satıcılarıyla birlikte Türkiye genelinde 45 noktadan hizmet verme potansiyeline ulaşmış olacak. Güven ve müşteri memnuniyeti odaklı bu hizmetimizi daha da genişletmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 2023 yılında, tüm Toyota Yetkili Satıcıları ile anlaşma yaparak hizmet ağımızı daha da genişletmek ve müşterilerimize toplamda 80 noktadan hizmet vermek istiyoruz.” dedi.