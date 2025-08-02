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ÖTV düzenlemesi sonrası Togg'a büyük zam: Fiyatı 2 milyon TL'ye dayandı

Yerli ve elektrikli otomobil Togg T10X'in fiyatlarına geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin ardından büyük zam geldi. Yeni düzenleme T10X’in üç farklı versiyonunu da etkiledi. Giriş seviye model otomobilin fiyatı 422 bin lira arttı, 2 milyon TL'ye yaklaştı.

Haber Merkezi
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ÖTV düzenlemesi sonrası Togg'a büyük zam: Fiyatı 2 milyon TL'ye dayandı
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Cnbc-e'de yer alan habere göre yerli ve elektrikli otomobil Togg T10X'in fiyatlarına geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin ardından zam geldi. Yeni düzenleme, T10X'in üç farklı versiyonunu da etkiledi.

ÖTV oranlarındaki artış sonrası en uygun fiyatlı model olan V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 TL'den 1.862.000 TL'ye yükseldi. Bu artış, yaklaşık 422 bin TL'lik bir fark demek...

Zam sadece giriş seviyesi modelle de sınırlı kalmadı.

V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 1.680.000 TL'den 2.172.000 TL'ye, V2 RWD Uzun Menzil modeli ise 1.830.000 TL'den 2.363.000 TL'ye yükseldi.

ÖTV düzenlemesi sonrası Togg'a büyük zam: Fiyatı 2 milyon TL'ye dayandı - Resim : 1Togg'un sipariş süreci Trumore uygulaması üzerinden devam ederken, V2 RWD Uzun Menzil versiyonunun güncel anahtar teslim fiyatı 2.428.000 TL olarak açıklandı. Bu rakam, yüzde 25 ÖTV diliminin üst sınırı olan 2.475.000 TL'ye oldukça yakın. Ayrıca bu versiyona yapılacak donanım yükseltmeleriyle birlikte fiyatın 3.100.000 TL'nin üzerine çıktığı belirtiliyor.

Togg kredi kampanyası devam ediyor mu?

ÖTV güncellemesi sonrası Togg, yeni finansman seçeneklerini de devreye aldı. Artık Togg için 1.750.000 TL'ye kadar kredi kullanımı mümkün.

Sunulan kredi paketine göre 48 ay vadeli, aylık %3,09 faiz oranıyla verilen kredinin aylık ödemesi 72.419 TL oldu. Toplam geri ödeme tutarı ise 3.476.112 TL'ye çıkıyor.

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