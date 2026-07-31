ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi: Binek otomobillerde asgari maktu vergi dönemi! Araç fiyatları değişecek mi?

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Binek otomobillerde yeni dönem: Asgari maktu ÖTV uygulaması başladı

Binek otomobillerde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamasını hayata geçiren düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemeyi içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Kanunda, otomobillere yönelik ÖTV sisteminde değişiklik öngören maddeler de yer alırken, binek araçların vergilendirilmesine ilişkin yeni uygulamanın yasal altyapısı oluşturuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, yeni düzenlemeyle binek otomobiller ile esas itibarıyla insan taşımak amacıyla üretilen diğer motorlu taşıtların vergilendirilmesinde asgari maktu vergi standardı uygulanacak.

Mevcut sistemde motor silindir hacmi, motor gücü, emisyon değeri, elektrikli araçlarda menzil ve araç matrahı gibi kriterlere göre oran bazlı (nispi) olarak hesaplanan ÖTV'ye ek olarak, yeni düzenlemeyle bu taşıtlar için bir asgari vergi alt sınırı oluşturuldu. Böylece hesaplanan verginin belirlenen asgari tutarın altında kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ÖTV'de yeni hesaplama dönemi: Asgari verginin altına düşülemeyecek

Yeni düzenlemeyle, kapsama giren binek otomobillerde nispi vergi oranına göre hesaplanan ÖTV'nin, belirlenen asgari maktu vergi tutarının altında kalması halinde tahsilat asgari maktu tutar üzerinden yapılacak. Hesaplanan nispi verginin asgari tutarın üzerinde olması durumunda ise mevcut uygulamada olduğu gibi oran bazlı vergilendirme sürdürülecek.

Düzenleme yalnızca binek otomobiller ile insan taşımaya yönelik belirli motorlu taşıtları kapsıyor. Yolcu veya yük taşımacılığında kullanılan ticari araçlar ile motosikletlerin ÖTV uygulamasında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Asgari ÖTV tutarları belli oldu: Binek otomobillere 100 bin TL alt sınır

Yeni düzenlemeyle birlikte binek otomobiller ve aynı kapsamdaki diğer motorlu taşıtlar için asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin TL olarak belirlendi.

Üç ve dört tekerlekli motorlu araçlar ile bazı ATV'leri kapsayan L sınıfı taşıtlarda ise yalnızca elektrik motor gücü 4 kilovat ve üzeri olan araçlar düzenleme kapsamına alındı. Bu gruptaki araçlar için asgari maktu ÖTV tutarı 30 bin TL olarak uygulanacak.

Öte yandan, elektrik motor gücü 4 kilovatın altında olan L sınıfı araçlar, içten yanmalı motorlu modeller, iki tekerlekli motosikletler ile T sınıfındaki tarım ve orman traktörleri ve bu sınıfta yer alan ATV'ler yeni uygulamanın dışında bırakıldı.

Araç fiyatları etkilenecek mi?

Cnbc-E'de yer alan habere göre hâlihazırda satışta bulunan araçlar için mevcut mevzuata göre hesaplanan nispi ÖTV tutarları, yeni belirlenen asgari maktu vergi sınırlarının üzerinde yer alıyor. Bu nedenle yürürlüğe giren düzenlemenin, mevcut araç fiyatları veya tüketicilerin ödeyeceği vergi tutarları üzerinde doğrudan bir değişiklik oluşturması beklenmiyor.

Cumhurbaşkanına ÖTV yetkisi: Asgari vergi 10 katına kadar artırılabilecek

Yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanına, kanunda belirlenen asgari maktu ÖTV tutarlarını veya yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş tutarları yasal sınırlar içinde değiştirme yetkisi tanındı. Buna göre Cumhurbaşkanı, söz konusu tutarları 10 katına kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

Düzenlemenin gerekçesi ne?

Düzenlemenin gerekçesine göre, asgari maktu ÖTV uygulaması mevcut dönemde ek vergi artışı sağlamak amacıyla hazırlanmadı. Yeni sistem, otomotiv sektöründe ilerleyen süreçte yaşanabilecek ticari ve piyasa koşullarındaki değişimlere karşı idarenin daha hızlı ve etkin karar alabilmesini hedefliyor.

Mevzuata eklenen uygulamanın, piyasada oluşabilecek rekabet eşitsizliklerinin önüne geçilmesi ve fiyatlama yapısını bozabilecek gelişmelere zamanında müdahale edilmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.