ÖTV indirimi hurda teşviki 2026 çıktı mı? Hurda teşviki ÖTV’siz araç fiyatları. Milletvekilleri tarafından ortaya atılan ve 20 yaş üzeri aracı olanları kapsayan hurda teşviki merakla takip ediliyor. Vatandaşlar eskiyen ve yıpranan araçlarını değiştirmek için hurda teşvikinin son durumunu araştırıyor.

ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ 2026 ÇIKTI MI?

Hurda Teşviki ve buna bağlı ÖTV indirimi konusunda 2026’ya girerken nihai adım atılmış değil ancak yasalaşma umudu giderek artıyor.

Son bilgilere göre, 2025’te Meclis gündemine gelen hurda teşviki tasarısı teknik ve mali detayların netleşmesi amacıyla üzerinde çalışılıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanmış herhangi bir düzenleme henüz yok, dolayısıyla başvurular başlamış değil.

Bununla birlikte üzerinde konuşulan düzenlemede, yaşlı araçlarını hurdaya ayıranlara yeni sıfır kilometre, yerli üretim araçlarda ÖTV indirimi sağlanacağı öngörülüyor.

Ayrıca, alternatif olarak gündeme gelen İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı çerçevesinde; üç veya daha fazla çocuklu ailelerin uygun ödeme koşullarıyla yerli sıfır araç sahibi olabilmesine yönelik destek planlanıyor.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI

Sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti, cazip fiyat kapılarını aralıyor. 2025 yılı itibarıyla belirlenen 2.290.200 TL üst fiyat limitinin altında kalan ve en az %40 yerli katkı oranına sahip araçlar, bu teşvikle daha erişilebilir hale geliyor.

Yerli üretimde öne çıkan bazı popüler modellerde indirimler dikkat çekiyor. Örneğin, indirim uygulanmamış fiyatı 1.1 milyon TL civarında olan bir Fiat Egea Sedan modeli, ÖTV muafiyetiyle 722 bin TL seviyelerine gerileyebiliyor. Benzer şekilde, Hyundai i10 ve Renault Clio gibi modellerde de muafiyetle birlikte 689 bin TL ile 987 bin TL arasında değişen fiyatlar gözlemleniyor.

Bu düzenlemenin temel amacı, hem eski araçların trafikten çekilmesini sağlamak hem de yerli üretimi destekleyerek vatandaşın daha uygun şartlarda yeni ve güvenli araçlara ulaşmasını kolaylaştırmak. Ancak, kesin fiyatlar ve teşvikin uygulama detayları, yasal süreçlerin tamamlanıp netleşmesiyle kesinlik kazanacak. Tüketicilerin, fırsatçıların piyasayı manipüle etme riskine karşı dikkatli olmaları öneriliyor.