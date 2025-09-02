ÖTV zammına rağmen tarihi zirve: Otomotiv satışlarında ağustos rekoru

Ağustos 2025'te Türkiye otomotiv pazarı beklenenin aksine tarihi bir performans sergiledi. Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) keskin artışa rağmen pazar, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %12,78 büyüme kaydederek 101.650 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu performans, hem ağustos ayı hem de yılın ilk sekiz aylık dönemi bazında tüm zamanların en yüksek satış rekoru olarak kayıtlara geçti.

Pazar geçen yıla kıyasla %7,24 artışla 817.345 adede yükseldi

ODMD verilerine göre, ağustos ayında otomobil satışları %18,7 artışla 82.215 adede yükseldi. Ancak hafif ticari araç satışları, %6,77'lik bir düşüşle 19.435 adede geriledi. Yılın ilk 8 ayında ise toplam pazar geçen yıla kıyasla %7,24 artışla 817.345 adede yükseldi.

Rekor satışların arkasındaki dinamikler

ÖTV indirimiyle artan talep: Yerli üretim bazı binek otomobillerde ÖTV oranlarının 5-10 puan düşürülmesi, sınırlı sayıdaki bu modellere yönelik ilgiyi yükseltti.

Kampanya ve indirimler: Yükselen stokları eritmek isteyen markaların sunduğu cazip kampanyalar ile filo satışlarına özel indirimler, tüketicilerin otomobil alım iştahını artırdı.

Fiyat endişesi: 24 Temmuz’da yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle elektrikli araçlarda verginin %10’dan %25’e, içten yanmalı motorlu araçlarda ise en düşük oranın %80’e çıkarılması, alıcıları fiyatlar daha da yükselmeden araç satın almaya yönlendirdi.

Enflasyon ve "değer saklama" arayışı: Yüksek enflasyon ortamında tüketiciler, nakitin değer kaybetmesine karşı otomobili bir yatırım aracı olarak gördü. Özellikle ikinci el piyasasında likit olan modeller, "değer koruma" amacıyla tercih edildi.

İkinci el pazarındaki fiyat artışı: ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarını da yukarı çekti. Yeni araç ile ikinci el arasındaki fiyat farkının azalması, birçok tüketici için "yeni araç almak daha mantıklı" düşüncesini öne çıkardı.