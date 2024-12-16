Ozan Bingöl: Almanya bizi kıskanmasın da ne yapsın!

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Almanya’da üretilen bir otomobilin Türkiye’deki alım gücü ve vergi farklılığını ortaya koydu.

Bingöl, sosyal medya hesabından, “2024 yılında Almanya’da üretilen ortalama bir C segment bir otomobil için Türkiye’de bir asgari ücretli brüt maaşının tamamı ile 84,6 ay çalışarak alabiliyor. Bunun da 45,6 ayı bu otomobilin vergisine gidiyor. Almanya’da bir asgari ücretli aynı arabayı brüt maaşının tamamı ile 15,4 ayda alabiliyor. Onun da sadece 2,4 ayı vergi içindir” değerlendirmesini yaparken, vergilerdeki artışı da şu şekilde açıkladı:

“Ayrıca Türkiye’de 2006-2023 döneminde vergi gelirleri yüzde 3174 artarken motorlu taşıtlardan tahsil edilen ÖTV yüzde 10562 artmıştır. Mevcut yönetim iktidara geldiğinde otomobilde uygulanan en yüksek ÖTV oranı yüzde 50 iken bu oran şimdi yüzde 220. Almanya bizi kıskanmasın da ne yapsın!”