Özdağlı Lojistik, TEKNOSAB yatırımı ile büyümeye devam ediyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tekstil ve otomotivin yanı sıra tehlikeli madde taşımacılığında da geniş araç filosu ile hizmet veren Özdağlı Lojistik, genişleme stratejisini de belirledi. Halihazırda 200 araç ile hizmet verdiklerini belirten Özdağlı Lojistik Genel Müdürü İbrahim Doğan, “Özdağlı Lojistik olarak otomotivin kalesi Bursa’da 1981 yılından beri hizmet vermekteyiz. Firmamız 10 bin metrekare alanda 180 kişiyle 200 araç kapasitesiyle faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’de otomotiv sektörünün yoğun olduğu şehirlerde de şubeleşerek bu alanda faaliyet yürüten firmalara lojistik konusunda katkı sunuyoruz. Kocaeli, Sakarya, İzmir, İstanbul ve Düzce illerinde de yerlerimiz mevcut olup bu bölgelerin Bursa’yla bağlantılarını sağlamaktayız” diye konuştu.

“Araçlarımız otomotive uygun”

Otomotiv sektörünün dinamik bir yapıda olduğunu ve araçların da binlerce parçanın birleşiminden oluştuğunu belirten Doğan, “Bir otomobil üretilirken kesinlikle yürüyen sistemin durmaması gerekir. Biz de tam olarak bunu odağımıza aldık. Sürekli işleyen ve durmaması gereken, dakikaların bile önemli olduğu bir sektörde ‘tam zamanında hizmet’ mottosuyla hareket ediyor, operasyonlarımızı yönetiyoruz. İşimizin en önemli yanının bu olduğunu biliyoruz. Otomotiv sektöründe lojistik için kapalı kasa ve yan perdeleri hemen açılır şekilde tasarlanmış dorseler vazgeçilmezdir. Bizim araç parkurumuzun tamamı bu şekilde olduğundan, firmalar için büyük kolaylık sağlamaktayız” ifadelerini kullandı.

“Bursa otomotivde bir merkez”

Bursa’nın otomotiv üretiminde bir kale konumuna geldiğini belirten İbrahim Doğan, “Bursalı tedarikçilerden aldığımız ürünleri tam zamanında araç üretim fabrikalarına teslim ediyoruz. Kocaeli, Gebze, İstanbul, Çorlu, Sakarya ve Düzce de çok önemli otomobil üretim fabrikaları ve yan sanayiler var. Bu firmaların Bursa ile bağlantılarını sağlamak da oldukça önemli. Şehrimizdeki ana üreticilere yerli markamız TOGG’un da eklenmesi ile Bursa otomotiv üretiminde sahip olduğu merkez konumunu bir kez daha gösterdi. Bursa’da da özelikle otomotiv sanayi kendini daha da geliştirmek ve üretimini arttırmak adına TEKNOSAB bölgesine taşınıyor ve hatta taşınmaya üretime başladı. Biz de TEKNOSAB bölgesinde Bursa’da ikinci şubemizi açarak faaliyetlerimize başladık. TEKNOSAB şubemiz ile özellikle otomotiv sektöründeki müşterimize daha hızlı cevap verebilme kabiliyetini edindik” diye konuştu.

“Her alanda yatırımlarımız sürüyor”

Otomotiv için lojistik sektörünün önemli bir can damarı olduğunu belirten Doğan, “Bunun farkında olduğumuzdan yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Günümüzde güçlü bir altyapı ve filo olmadan, iyi bir organizasyon yapısı olmadan iyi bir hizmetten bahsedilemez. Yeni şubelerin yanı sıra kamyonet yatırımına ilave olarak hızlı sevkiyat ve teslimat için forklift konusunda da önemli bir yatırım yaptık. Faaliyete başlayan depolama alanı konusunda da büyütme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.