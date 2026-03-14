Petrol fiyatlarındaki yükseliş elektrikli araç satışlarını artırır mı?

ABD’de elektrikli araçlara yönelik temkinli yaklaşım sürerken, ABD-İsrail ile İran savaşı nedeniyle benzin fiyatlarındaki hızlı artış yakıt masrafı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Petrol arzını ve fiyatlarını etkileyen İran savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselirken, elektrikli araç sahipleri ise artan maliyetlerden etkilenmemeleri nedeniyle sosyal medyada dikkat çekiyor.

TikTok’ta paylaşılan bir videoda, bir Tesla’nın önünde dans eden bir köpek yer alırken, videonun açıklamasında “Benzin fiyatları yükselirken bunu ödemek zorunda olmayan elektrikli araç sahipleri” ifadeleri kullanıldı.

Başka bir paylaşımda da bir komedyenin kahkahalar attığı görüntüsü benzin fiyatı tabelasının üzerine yerleştirildi. Sosyal medyada elektrikli araç kullanan bazı ABD’liler, artan yakıt fiyatları karşısında avantajlı konumda olduklarını gösteren paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

4 dolara çıkabilir

İran savaşı nedeniyle küresel petrol arzında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. ABD Otomobil Birliği’nin (AAA) verilerine göre ABD’de benzinin galon fiyatı ortalama 3,63 dolara yükseldi. Bu rakam bir ay önce 2,94 dolar seviyesindeydi. Fiyatların kısa süre içinde 4 dolar seviyesine yaklaşabileceği ve yüksek seviyelerin aylarca devam edebileceği belirtiliyor.

Uygun fiyatlı benzin bulma çabaları

Artan maliyetler günlük yaşamı da etkilemeye başladı. Bazı araç paylaşım uygulaması sürücüleri daha seçici davranarak hangi yolculukları kabul edeceklerine dikkat ederken, bazıları artan yakıt maliyetlerini dengelemek için daha uzun saatler çalışıyor.

Sürücüler GasBuddy gibi uygulamalar üzerinden en ucuz yakıtı bulmaya çalışıyor. Söz konusu uygulamanın günlük aktif kullanıcı sayısının bir buçuk hafta içinde iki kattan fazla arttığı ifade ediliyor.

Los Angeles şehir merkezindeki bir Chevron istasyonunda ise galon fiyatının 8,38 doları gösterdiği elektronik tabelayı fotoğraflamak için duranların olduğu belirtiliyor.

ABD’de elektrikli araç oranı düşük

Uzmanlara göre ABD bu sürece farklı bir tabloyla girebilirdi. Elektrikli araçların daha yaygın olması durumunda benzin fiyatlarındaki yükselişin etkisinin daha sınırlı kalabileceği ifade ediliyor. Ancak ABD’de elektrikli araç kullanımının payı hâlâ görece düşük seviyede bulunuyor.

Son yıllarda elektrikli araç satışlarında artış yaşansa da ABD’nin bu alandaki oranı dünyanın diğer bölgelerinin gerisinde kalıyor. Geçen yıl ABD’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 8’i elektrikli araçlardan oluştu. Bu oran Avrupa’da yaklaşık yüzde 20, Çin’de ise yaklaşık üçte bir seviyesinde bulunuyor. Bu durum, ülkenin benzin kullanımına dayalı ulaşım sisteminin maliyetini daha görünür hale getiriyor.