PMS, sürdürülebilir teknolojilerle otomotivin geleceğine odaklandı

Esra Özarfat / BURSA

Katma değerli üretime odaklanan PMS, otomobillerin ağırlıklarının azaltılması ile ilgili çalışmaların hızlandığı günümüzde, alaşımlandırılarak çelik mukavemeti gösteren ve hafifliğiyle de ön plana çıkan metal alüminyum ürünleriyle sektörün geleceğine katkı sağlıyor. Ar-Ge merkezinin de yer alacağı Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) fabrikasında üretime başladıklarını belirten PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, burada yüksek magnezyum alaşımlı alüminyum üretimine odaklandıklarını tam entegre tesis ve yeni teknoloji ile otomotiv sektörüne yönelik üretimlerin hızlı ve yüksek tonajlı yapılabileceği, enerji ve üretim verimliliği sağlayan bir yapı kurduklarını söyledi. Demirtaş OSB’deki mekanik işleme kısmını da TEKNOSAB’a taşıdıklarını aktaran Çağlayan, “TEKNOSAB fabrikasıyla ürün çeşitliliğimiz de artacak. Katma değerli ve müşterinin talebine göre hazır tamamlanmış ürün üretimine odaklandık. ‘Geleceğe deneyim katıyoruz’ sloganımız ile dünya çapındaki büyüme hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yerli ve milli üretim önceliğimizle, sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamayı sürdüreceğiz. 108 dönüm arazi üzerinde ilk etapta 42 bin metrekarelik kapalı alanda üretime başladık. Genişleme alanımız mevcut” dedi. Yeni tesiste kurmaya başladıkları 7 bin ton/ay kapasiteli dökümhanenin 3 bin tonluk ilk fazını tamamladıklarını ve üretime başladıklarını belirten Çağlayan, profil üretimi için ihtiyaç duyulan hammaddeyi burada ürettiklerini söyledi. Demirtaş OSB’de yer alan tesislerinin de TEKNOSAB fabrikasının üretimlerini destekler nitelikte olduğunu ifade eden Merve Önsever Çağlayan, burada da 1.500 ton/ay profil üretimi yapıldığını, 3 bin ton/ay levha üretim kapasiteleri bulunduğunu aktardı.

Özel kondisyonlu malzemeler üretiyor

Yeni nesil araçlarda alüminyumun ön plana çıktığını, PMS olarak otomotiv sektörü için özel kondisyonlu malzemeler ürettiklerini vurgulayan Çağlayan, “Alüminyumun hafifliği, yüksek ısı ve elektrik iletkenliği, darbe sönümleme özelliği ile korozyon dayancı, çevre dostu olması ve geri dönüşüm gibi avantajları söz konusu. Alüminyum, en yüksek oranda geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir metallerden biridir. Baktığımızda içten yanmalı motorlara sahip araçların 2030 yılından sonra satışının yasaklanması konusunda Avrupa'da çok net adımlar atılıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında önümüzdeki süreçte daha sürdürülebilir, daha çevreci ve daha düşük karbon emisyonuna sahip araçlar yaygınlaşacak. Aynı zamanda, yeni nesil araçlarda parça ağırlığının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı için bu noktada daha hafif olan ve yüzde 100 geri dönüştürebilir malzemeden üretilen, yüksek darbe dayanım özeliğine sahip alüminyum ön plana çıkıyor. Biz de PMS olarak otomotiv sektörü için ürettiğimiz özel kondisyonlu malzemeler ile geleceğe katkı sağlarken, yatırımlarımızı da bu yönde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

İş hacminde artış bekleniyor

Çağlayan, yılın ikinci yarısından itibaren özellikle Avrupa pazarında hareketlenme beklediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Avrupa pazarındaki durgunluk, doların sabit kalması, fiyatlarda rekabetçi olamamak, Avrupa’nın aşırı stoklarla duraksaması levha tarafında Türkiye’deki işleri etkiledi. Ancak Avrupa’nın stokları azaldığında ve termin konusu gündeme geldiğinde biz yeniden öne çıkacağız. Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizinden dolayı Avrupa’daki fabrikalar durunca projeler de ertelendi. Ancak önümüzdeki süreçte yeniden yapılanmanın başlamasıyla iş hacminin artacağını düşünüyorum. 2024 ve 2025’in inşaat sektörü için daha fazla imar ve yenilemelerle geçeceğini düşünüyoruz. Bu da alüminyum ihracatımıza hız kazandıracak.” Merve Önsever Çağlayan, ihracat ağırlıklı bir firma olarak yüzde 60 ihracat, yüzde 40 iç pazar çalıştıklarını dile getirdi.