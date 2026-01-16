Porsche satışları 2009’dan bu yana en sert düşüşü yaşadı

Volkswagen AG’nin lüks markası Porsche, 2025 yılında toplam 279.449 araç sattığını açıkladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 10 düşüş anlamına gelirken, şirket için 2009’dan bu yana en sert yıllık gerileme olarak kayda geçti.

Satışlardaki düşüşte Çin ve Almanya başı çekerken, şirket içten yanmalı motorlu 718 spor otomobil ve Macan SUV modellerinde yaşanan “arz boşluklarının” da teslimatları sınırladığını belirtti.

ABD, Çin’i geride bırakarak Porsche’nin en önemli pazarı konumuna geldi

Porsche, son dönemde elektrikli araçlara yönelik zayıf talep ve Çin pazarındaki durgunlukla birlikte zorlu bir süreçten geçiyor.

1 Ocak itibarıyla Michael Leiters’in göreve gelmesiyle, VW CEO’su Oliver Blume’un Porsche’deki çift görevi sona erdi. Mali İşler Direktörü Jochen Breckner ise 2025’in dip nokta olacağını, 2026 sonrasında yeniden çift haneli kar marjlarının hedeflendiğini ifade etmişti.