  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Porsche'de tarihi kayıp
Takip Et

Porsche'de tarihi kayıp

Almanların ünlü spor arabası Porsche’nin faaliyet karı yüzde 91 oranında düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Porsche'de tarihi kayıp
Takip Et

Porsche’nin bu yılın ikinci dönemindeki faaliyet karındaki şok düşüşün nedeni, satışların yüzde 12.9 oranında gerilemesi. Porsche’nin ikinci dönem karı yüzde 91’lik düşüşle sadece 154 milyon Euro oldu. Bu da Volkswagen grubunu alarma geçirdi.

Zuffenhausen merkezli şirkete en büyük darbeyi Çin’de sürekli geriyen satışlar, ABD’nin yeni gümrük vergileri, yeniden yapılandırma maliyetleri ve E-mobiliteye yavaş geçiş vurdu. Porsche, geçen hafta bir yazıyla, işçi çıkaracağını açıkladı. 2029 yılına kadar Stuttgart bölgesinde yaklaşık 1900 kişi işten çıkarılacak. Yeni bir maliyet kısıntısı planları da yapıldığı belirtilirken, bunun daha fazla kişiyi olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Otomotiv
İkinci el araçta yaprak kımıldamıyor! Esnaf yeni ÖTV’ye temkinli yaklaşıyor
İkinci el araçta yaprak kımıldamıyor! Esnaf yeni ÖTV’ye temkinli yaklaşıyor
Tesla Türkiye'den ÖTV değişikliği açıklaması: Planlanan listelemeler askıya alındı
"Planlanan listelemeler askıya alındı"
ABD tarifeleri Volkswagen'i vurdu: 6 Ayda 1.3 milyar Euro zarar
ABD tarifeleri Volkswagen'i vurdu: 6 Ayda 1.3 milyar Euro zarar
ÖTV artışında ‘hukukilik’ tartışması
ÖTV artışında ‘hukukilik’ tartışması
ÖTV değişikliği ile yeni furya başlıyor! ‘Vergisel kaçış’ modellerinde talep artacak
Yeni furya başlıyor! ‘Vergisel kaçış’ modellerinde talep artacak
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak