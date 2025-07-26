Porsche'de tarihi kayıp

Porsche’nin bu yılın ikinci dönemindeki faaliyet karındaki şok düşüşün nedeni, satışların yüzde 12.9 oranında gerilemesi. Porsche’nin ikinci dönem karı yüzde 91’lik düşüşle sadece 154 milyon Euro oldu. Bu da Volkswagen grubunu alarma geçirdi.

Zuffenhausen merkezli şirkete en büyük darbeyi Çin’de sürekli geriyen satışlar, ABD’nin yeni gümrük vergileri, yeniden yapılandırma maliyetleri ve E-mobiliteye yavaş geçiş vurdu. Porsche, geçen hafta bir yazıyla, işçi çıkaracağını açıkladı. 2029 yılına kadar Stuttgart bölgesinde yaklaşık 1900 kişi işten çıkarılacak. Yeni bir maliyet kısıntısı planları da yapıldığı belirtilirken, bunun daha fazla kişiyi olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.