Porsche'nin ilk yarı satışları son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi
Porsche'nin küresel satışları ilk altı ayda yüzde 16 azalırken, teslimatlar 122 bin 306 adede düştü. Şirket, son 6 yılın en zayıf ilk yarı satış performansını yaşadı.
Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, yılın ilk yarısında küresel talepte yaşanan zayıflamanın etkisiyle teslimatlarında sert düşüş yaşadı.
Şirketin ocak-haziran dönemindeki küresel teslimatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 122 bin 306 adede indi.
En büyük pazarlardan Kuzey Amerika'da satışlar yüzde 13, Çin'de ise yüzde 32 geriledi.
Porsche, satışlardaki gerilemede içten yanmalı motora sahip 718 modelinin üretiminin sonlandırılması, tamamen elektrikli Macan modelindeki yüksek baz etkisi ve ABD'de elektrikli ile hibrit araçlara yönelik vergi teşviklerinin sona ermesinin etkili olduğunu açıkladı.
Hisseler değer kaybetti
Satış verilerinin ardından Frankfurt Borsası'nda işlem gören Porsche hisseleri gün içinde yüzde 1,3'e varan düşüş yaşadı.
Ocak ayında göreve başlayan Üst Yönetici (CEO) Michael Leiters'in, elektrikli araç stratejisindeki zorluklar ve zayıflayan talep nedeniyle şirketin kârlılığını yeniden artırmaya yönelik yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Yeniden yapılandırma adımları sürüyor
Porsche, kârlılığı desteklemek amacıyla nisan ayında Bugatti ortaklığındaki hisselerini satma kararı almıştı.
Şirket yönetimi, önümüzdeki dönemde odaklanmayı artırmak ve getirileri güçlendirmek amacıyla yeni varlık satışlarının da değerlendirilebileceğinin sinyalini verdi.