Quick Finans 2. el oto haziran raporu yayınlandı: 2. el oto satışları durgun

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hayata geçirdiği "2. El Oto Raporu"nun haziran ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, haziran ayına ait verilerin yer aldığı raporda sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Haziran ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 adet oldu.

Geçen aya göre satışlarda yüzde 6 artış yaşandı

7 Temmuz'da devreye giren güvenlik donanımı yönetmeliği nedeniyle düzenlenen kampanyaların da etkisiyle öne çekilen taleple geçen aya göre satışlarda yüzde 6 artış yaşandı.

2024 Ocak-Haziran döneminde de satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu. Yılın başında sıfır kilometre araç pazarında daralma öngörülmüşken, ilk 6 ayda gerçekleşen rakamlara göre toplam satışların bu yıl da 1 milyon adedin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2.el oto satışları geçen aya göre yüzde 3 azaldı

2'inci el oto pazarında ise haziranda 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar olan araç satışları geçen aya göre yüzde 3, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 13 geriledi. Yılın ilk 6 ayına göre 2023 yılı ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda ise yüzde 14 seviyesinde düşüş oldu.

Geçen dönemde fiyatlar üzerinde oluşan köpüğün kalkmasına karşın, mevcut sıfır kilometre araç kampanyaları ve bulunabilirliğin artmasıyla birlikte, sıfır kilometre araç ile 2. el oto fiyatları arasındaki fiyatları makasın tekrar daralmasının da etkisiyle, 2. el oto satışları beklentileri karşılayamadı.

Beklenen hareketlilik eylül ayı ve sonrası

Ayrıca, yerli üretim otomotiv markaları için güvenlik donanımı yönetmeliğine uyum tarihinin 31 Ağustos 2024'e uzatılması da 2'inci el oto pazarında beklenen hareketliliğin eylül ayı ve sonrasına ertelenmesine neden olduğu tahmin ediliyor.

Mevcut ekonomik koşullardaki kredi ve mevduatlardaki yüksek faiz oranları ile sıfır kilometre araç kampanyaları, ikinci el aracını satarak nakde dönmek isteyen bireysel satıcıların oranını artırdı. Mart ayında pazarda yüzde 65 olan bireysel satıcı payı, haziran ayında yüzde 68'e yükseldi.

2023 Mayıs ayında döviz cinsinden zirve yapan ikinci el araç fiyatları, yılbaşından bu yana yatay seyrini koruyor. Yüksek faiz oranları, krediye erişimde yaşanan zorluklar ve sıfır araç kampanyaları, ikinci elde satış sürelerinin uzamasına neden oldu.