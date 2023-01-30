Rekabet’ten Iveco’ya soruşturma

ANKARA (EKONOMİ)- Rekabet Kurulu, Iveco Araç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin internet satışları da dahil olmak üzere bölge ve müşteri kısıtlamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü ön araştırmalı tamamladı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri değerlendiren Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Iveco hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma açılması, ilgili şirketin Rekabet Kanunu’nu ihlal ettiği veya ceza alacağı anlamına gelmiyor. Buna ilişkin kararlar soruşturma sonucunda ortaya çıkıyor.