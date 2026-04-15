Renault mühendis kadrosunda daralmaya gidiyor

Fransız otomobil üreticisi Renault, düşük maliyetli Çinli rakipleriyle mücadele kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde küresel mühendislik kadrosunda yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kesintiye gideceğini duyurdu.

Bir şirket sözcüsü tarafından salı günü yapılan açıklamada, bu adımın grubun daha çevik bir yapıya kavuşmasını hedeflediği belirtildi. Toplamda 11 bin ile 12 bin kişilik mühendislik personeline sahip olan grupta bu kesinti 2 bin 400 çalışanı kapsayacak.

Geçen yıl sonu itibarıyla Renault bünyesinde toplam 100 bin 541 kişi çalışıyordu. Renault CEO'su Francois Provost, Çinli rakiplerin düşük maliyetli ve hızlı geliştirme yöntemlerini örnek almaları gerektiğini ifade etti.