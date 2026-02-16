Renault’nun yeni konsepti hayata geçti

ESRA ÖZARFAT

2006’dan bu yana İnegöl’de Renault ve Dacia markalarının yetkili satış ve servis hizmetini yürüten şirket, Kestel’de açtığı yeni showroom ile hizmet ağını genişletti. Renault’nun küresel perakende dönüşüm vizyonu doğrultusunda tasarlanan ve yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda inşa edilen plaza, markanın yeni tasarım anlayışını yansıtan Türkiye’deki ikinci örnek olma özelliğini taşıyor.

Koçaslanlar, filo kiralama, sigorta, yedek parça ve aksesuar hizmetlerini de tek çatı altında sunuyor. 30’a yakın acente ile yürütülen kasko ve sigorta hizmetleri de yeni yatırımın önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Şirket, 2026 yılına yatırım ile başlarken, geniş finansman seçenekleri ve satış sonrası hizmet altyapısıyla bölgedeki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Müşteri memnuniyeti merkezli büyüme

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, müşteri memnuniyetini merkeze alan bir büyüme stratejisi izlediklerini belirterek, “Renault ve Dacia’nın yeni ürün gamını İnegöl’ün ardından Kestel’de de kullanıcılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar odağımızda her zaman müşterilerimiz oldu. Satış ve satış sonrası hizmet kalitemizi sürekli yukarı taşıdık" dedi.