Renault'un geliri, tahminleri aştı

Fransız otomobil üreticisi Renault, satışlardaki artış ve yüksek fiyatlar sayesinde ilk çeyrekte yüzde 30'luk bir gelir artışı elde etti. Renault'nun gelirleri, 11,08 milyar Euro'luk analist beklentilerine kıyasla 11,5 milyar Euro oldu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, piyasaya sürülen birçok premium modelin yanı sıra Megane, Arkana ve Austral'ın elektrikli versiyonları da satışları artırdı.

Bu gelişmelerin sonucunda, Renault'nun satış adedi, dört yıl üst üste yaşanan düşüşlerin ardından yüzde 14,1 artarak 535 bin adede ulaştı.