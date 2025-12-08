Restar Otomotiv, uluslararası üretim gücünü pekiştirdi

MERVE ESİN ADIGÜZEL/KOCAELİ

Genel Müdür Pınar Kamçı, modern üretim teknolojileri, 28 ülkeye uzanan ihracat başarısı ve “hem hayalimiz hem hedefimizdi” dediği sertifikanın şirket için stratejik önemini anlattı. Restar Otomotiv, Ford Pro Convertor sertifikasını almaya hak kazanarak Avrupa’nın en geniş üretici ağlarından birine dahil oldu. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesiste düzenlenen toplantıda firmanın vizyonu, üretim kapasitesi ve global stratejileri detaylı biçimde paylaşıldı. Karavan üretiminde ulaştıkları global başarıya dikkat çeken Kamçı, “Dönüşüm işinde başladığımız en büyük işimiz olan karavan üretimini bugün 28 ülkeye, 6 kıtada satıyoruz. Bu yüzden farklı kıtalardaki insanların ne beklediği bizim için çok önemli ve çok değerli” ifadelerini kullandı.

“Bugün Avrupa’nın en modern fabrikalarından biriyiz”

Kamçı, “Şirketimiz 2015 yılında Tuzla tersanede küçük bir atölye ile yola çıktı. Bugün ise Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 8.000 metrekarelik üretim alanına sahibiz. 6.400 metrekare kapalı alanda, tamamen modern bir üretim hattımız var. Bu sınıftaki üreticilerden bizi ayıran en önemli özelliklerden biri de teknolojiye yaptığımız yatırımlar” dedi. Kamçı, “En zor yerden başladık. Tasarımlar bizimdi, Ar-Ge’yi biz yaptık, kalıpları biz ürettik ve nihai ürünü kendi markamızla pazara sunduk. Bugün 78 kişilik bir ekibiz. Bunun 24–30 kişilik kısmını beyaz yaka, yaklaşık 40 kişilik bölümünü ise üretimde görev yapan mavi yaka çalışanlarımız oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“Tesla Cybertruck üzerine bir kabin yaptık”

Kamçı, “Geçen yaz ilk kez Tesla Cybertruck üzerine bir kabin yaptık. Las Vegas’taki Bitcoin Forum’da lansmanını gerçekleştirdik. Bu model, Bitcoin ile satılabilen dünyadaki tek karavan modeli oldu. Bu projenin ardından Tesla’nın San Francisco’daki kapalı etkinliğine davet edildik, Projeden çok etkilendiler, birlikte yeni inovatif projeler konuşmaya başladık” dedi.

7 eksenli robotik kolla üretim yapıyoruz

Restar’ın üretim teknolojileri hakkında bilgi veren Kamçı, “Dört yıldır kullandığımız 7 eksenli robotik kolumuz var. Avrupa’da karavan sektöründe bu teknolojiye sahip neredeyse kimse yok. Mobilya üretimimizden kompozit gövdeye kadar her şeyi kendi bünyemizde yapıyoruz” diye belirtti.

Ortak projeler hızlanacak

Restar’ın Avrupa ve Amerika Karavan Üreticileri Derneklerine üye olduğunu belirten Pınar Kamçı, “Bu derneklere üye olmadan Avrupa ve Amerika pazarında ürün satmanız çok zor. Bu üyelikler finansman süreçlerinden bayi yapılanmasına kadar çok büyük avantaj sağlıyor. Bugün burada olmamızın sebebi Ford Pro Convertor. Bu bizim için hem çok büyük hedefimizdi hem çok büyük bir hayaldi. Üzerine çok çalıştık. Bundan sonra Ford ile ortak projelerimizin daha da hızlanacağını düşünüyoruz” dedi.