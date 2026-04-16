Rolls-Royce’dan yeni bir başyapıt: Project Nightingale sahneye çıkıyor

Rolls-Royce Motor Cars, bir Coachbuild Koleksiyonu olan Project Nightingale’i sunuyor. Adını Fransızca’da “bülbül” anlamına gelen “Le Rossignol”dan alırken, bu isim Henry Royce’un Côte d’Azur’daki kış evinin yakınında tasarımcıların evi olan yerin de adı. Bu olağanüstü üretim konsepti, Rolls-Royce tasarımının çarpıcı yeni bir ifadesini sunan iki kişilik, üstü açık bir otomobil olarak sunuluyor.

Güçlü oranlarla şekillenen ve tamamen elektrikli güç aktarma sistemiyle desteklenen Project Nightingale, benzersiz derecede sessiz bir üstü açık sürüş deneyimi sunuyor. 1920’ler ve 1930’ların zarafeti ve özgüveninden ilham alırken, tamamen çağının bir yorumu olarak konumlanıyor. Yaratıcı vizyonu tamamen şekillenirken, geriye kalan birkaç tasarım detayı ise geliştirilmekte olan yeni üretim tekniklerini gerektiriyor. Satışa sunulacak yalnızca 100 adet araç, Goodwood’daki Rolls-Royce merkezinde el işçiliğiyle tasarımından üretimine kadar kişiye özel bir sanat eseri olarak üretilecek.

Dünyanın en seçici Rolls-Royce müşterilerinden bazılarının, markadan en iddialı çalışmalarını talep ettiğini belirten Chris Brownridge (Chief Executive, Rolls-Royce Motor Cars), sözlerine şöyle devam etti: “Markamız tarihinde ilk kez bir araya gelen üç unsuru buluşturarak yanıt verdik: coachbuilding’in tam tasarım özgürlüğü, güçlü ve neredeyse sessiz tamamen elektrikli güç aktarım sistemi ve üstü açık sürüşün hem güçlü hem de dingin bir yorumunu sunan eşsiz bir deneyim — yalnızca bu teknolojiyle mümkün olan bir yaklaşım. Bu yaklaşım, kurucu ortağımız Sir Henry Royce’un 1920’lerde radikal deneysel “EX” otomobilleri geliştirirken benimsediği aynı cesur düşünce biçimini gerektirdi. Project Nightingale, bu tarihi projelerin ruhunu paylaşıyor ve Rolls-Royce’un bugün geldiği noktanın en gösterişli ifadesi haline geldi.”

Project Nightingale’in markayı temsil eden en güçlü şekilde tanımlayan tasarım ilkeleri üzerine kurulu olduğunu belirten Domagoj Dukec, (Director of Design, Rolls-Royce Motor Cars) ise; “Project Nightingale, güçlü oranlar, kusursuz yüzey disiplini ve yakından incelendikçe kendini gösteren net bir çizgi anlayışına sahip. Ancak bu ilkeleri tamamen yeni bir yere taşıyor. Benim için bu dönüm noktası niteliğindeki otomobil hem kaçınılmaz hem de tamamen beklenmedik bir his uyandırıyor ve bundan sonra gelecek her şeyi şekillendirecek.” dedi.

Streamline Moderne tasarımı, hız ve saf, monolitik güzelliğin disiplinini bir araya getiriyor

Project Nightingale, Coachbuild Collection programının merkezinde yer alan, tasarım konusunda son derece bilgili ve seçici, kusursuz biçimde işlenmiş bir yüzeyin, üstü açık bir Rolls-Royce sürmenin cazibesi kadar güçlü bir etki yarattığı müşteriler için tasarlandı. Bu ruhla, Project Nightingale tasarlanırken Rolls-Royce yaratıcıları yalın ve monolitik kütleleri benimsedi.

Project Nightingale için bir diğer ilham kaynağı, Rolls-Royce’un 1920’lerdeki deneysel otomobiller oldu. “EX” modelleri olarak bilinen ve kırmızı rozetlerle donatılan – Project Nightingale’in de sahip olduğu – bu otomobiller, markanın tarihindeki en nadir ve en arzu edilen araçlardan olup, prototiplerden özellikle 16EX ve 17EX öne çıkıyor.

Bu otomobiller 1928’de, Caz Çağı’nın zirvesinde, Art Deco akımına adının verilmesinden yalnızca üç yıl sonra yaratıldı. Henry Royce ve mühendisleri, Rolls-Royce için yeni bir azami hıza ulaşmak amacıyla iki güçlü Phantom şasiyi hafif alüminyum gövdelerle kapladı. 16EX ve 17EX, saatte 90 milin üzerindeki hızlara ulaştı ve torpido formundaki tasarımları, Royce’un vizyonunun cesaretini güçlü bir şekilde yansıttı: etkileyici bir ölçek, uzun kaput, alçak ön cam ve sürücü ile yolcunun derinlemesine konumlandığı, sarmalayıcı bir kabin.

Bu temellerden yola çıkan Coachbuild tasarımcıları, Project Nightingale’i doğrudan şekillendiren üç temel ilkeyi belirledi. “Dik formdan akıcı forma”: Pantheon ızgarasının güçlü dikey ifadesinin uzun ve zarif bir arka bölüme dönüşmesi; “Merkezi gövde”, önden arkaya uzanan kesintisiz tek bir hatla tanımlanan yapı; ve “Uçan kanatlar”, genel forma gerilim katan ve bakışı arkaya yönlendiren heykelsi hacimler. Project Nightingale, bu ilkeleri Rolls-Royce hikâyesine hâkim olanlar için tanıdık bir dille yansıtırken, aynı zamanda son derece çağdaş ve daha önce görülmemiş bir yaklaşım ortaya koyar.

Ön cephe görünümü

5,76 metre uzunluğuyla Project Nightingale, markanın amiral gemisi olan Phantom ile neredeyse aynı uzunlukta olup tamamen iki kişilik üstü açık bir form için tasarlandı. Güç aktarma sistemi ön cepheyi tamamen dönüştürürken, içten yanmalı motor için gereken büyük soğutma hava girişlerine ihtiyaç duyulmadığından, tasarımcılar kanatların dış kenarları ile Pantheon ızgarası arasında kesintisiz yüzeylerde daha önce görülmemiş genişlikler elde etti.

Izgara, lüks dünyasının en tanınan ikonlarından birinin cesur bir yorumu oldu. Yaklaşık bir metre genişliğindeki cömert çerçevesi, tek parça paslanmaz çelik bloktan oyulmuş gibi görünüyor ve içinde derinlemesine yerleştirilmiş 24 kanatçık bulunuyor. Spirit of Ecstasy figürü, ızgaranın üst kısmına hafifçe girintili bir bölümde entegre edilirken, çizgileri geriye doğru akarak kaputa doğru uzanıyor ve figürün suyun içinde hızla ilerliyormuş gibi, metal yüzeyin etrafında yumuşak bir akışla açıldığı bir etki yaratıyor.

Izgaranın altında, yapılandırılmış bir bölüm her iki alt köşeden 45 derece genişleyerek aşağı doğru dikey biçimde iniyor; buradan öne doğru uzanan karbon fiber bir apron çıkıyor ve zarif bir krom şerit ile çevreleniyor. Bu tasarım, ızgaranın yapısal bir kaide üzerinde sergileniyormuş etkisini yaratırken, üstteki dekoratif katların altında sağlam geometrik formların yer aldığı büyük Art Deco gökdelenlerini hatırlatıyor.

Kanadın en dış kenarında, Project Nightingale’in en modern ifadesi olan ince, dikey konumlandırılmış far grupları yer alıyor. Bu tasarım, otomobilin tüm uzunluğu boyunca farların altından başlayarak stop lambalarına kadar uzanan cilalı paslanmaz çelik şeritlerle vurgulanıyor.

Profilden torpido formunda “merkezi gövde”

Profilden bakıldığında, Project Nightingale’in sürücü odaklı torpido şeklindeki tasarımının tüm etkisi ortaya çıkıyor. Geniş bir kaput, dramatik biçimde eğimli ön cama uzanırken her iki yanında, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé’den ilham alan, zarif bir üçgen yan camı barındıran paslanmaz çelik bir form ile çerçeveleniyor. Bunun arkasında, gövdenin derinliklerine yerleştirilmiş iki kişilik kompakt bir kabin bulunuyor, arka bölüm ise aşağı doğru inerken dramatik biçimde alçalan bir arka kenara doğru daralıyor. Bu otomobil, büyük ölçüde kaput ve arka bölümden oluşuyor; iki kişilik kabini ise çevresindeki hacimlerin ihtişamına karşı daha samimi bir denge unsuru yaratıyor.

Tek bir gövde hattı, Project Nightingale boyunca önden arkaya kesintisiz şekilde uzanırken, bu hat, bir yatın gövdesi ile üst yapısını ayıran çizgiden ilham aldı. Öndeki kanatlarda yer alan heykelsi “Pinnacles”tan (heykelsi yükselti) başlıyor – miras Rolls-Royce tasarımlarına ince bir gönderme – ve kesintisiz biçimde arka bölüme doğru akıyor. Bilinçli olarak yüksek konumlandırılan bu tasarım, otomobilin içinde derinlemesine sarılmış olma hissi yaratıyor. Baş dayanaklarının arkasında yukarı doğru kıvrılan hacim, dönük bir yaka gibi yükseliyor, sürücü ve yolcuyu dış etkenlerden koruyarak sarmalıyor ve baş dayanaklarının yüksekliğini otomobilin heykelsi formuna entegre ediyor.

Alt bölümde, gövdenin alt yan kısmındaki ilerici negatif oyma formu, merkezi gövde etkisini güçlendirirken bu etki, güçlü bir karbon fiber eşik ile dengeleniyor ve bu eşik, geçmiş Rolls-Royce modellerinin basamaklarına zarif bir tarihsel gönderme yapıyor.

Otomobilin arka kısmına ölçülü bir dekoratif dokunuş eklemek için, arka tekerleklerin merkezinin hemen arkasında ikinci bir alt cilalı paslanmaz çelik şerit yer alıyor. Konumu ve oranı, bir yelkenlinin bıraktığı hafif köpüklü su izini çağrıştırıyor.

Yüzey tasarımına önemli ölçüde odaklanılan; Project Nightingale’in tek bir katı metal bloktan oyulmuş izlenimi vermesi sağlandı. Görsel karmaşayı azaltmak amacıyla mühendisler, coach kapılar için gizli bir kilit mekanizması ve dikkatlice entegre edilmiş bir sinyal lambası içeren bir kapı kolu geliştirdi. Rolls-Royce “Onur Rozeti”, aynı zamanda zarif bir paslanmaz çelik “Double R” monograma dönüştürüldü ve her bir ön kanatta ve bagaj bölmesinin merkezinde ölçülü bir şekilde konumlandırıldı.

Bu sakinliğin karşısında, Rolls-Royce’a takılan en büyük jantlar olan 24 inçlik jantlar bilinçli bir kontrast oluşturdu. Yönlü tasarımları, su hattının altından bakıldığında bir yatın pervanelerinden ilham alırken otomobil sabitken bile sürekli hareket halindeymiş hissi veren formlar yaratıyor. Yüzey ayrıca ince işlenmiş şeritler içeriyor ve bu şeritler, hızla dönen tel jant telleri izlenimi yaratıyor. Siyah kaplama içindeki alüminyum parçacıklar ise tekerlek döndükçe zarif bir ışıltı yaratıyor.

Güçlü bir arka tasarım

Arka kısma doğru, yüzey arka tekerlek davlumbazlarının etrafında kabararak, genel tasarımın zarafetiyle dengelenen yerleşik, güçlü ve kaslı bir duruş yaratıyor. Arka güverte bilinçli olarak yatay tasarlandı ve olağanüstü hassasiyete sahip iki arka stop lambasıyla bölündü. Bu ince ışık grupları, üst yüzeyden alt yüzeye neredeyse mükemmel bir dik açıyla iniyor. Bu çarpıcı tasarım, yana doğru konsol şeklinde açılan “Piano Boot” ile daha da vurgulanırken bu detay hem bir kuyruklu piyanonun açılışındaki törensel hissi hatırlatıyor hem de işlevsel bir anı anlamlı bir varış anına dönüştürüyor.

Project Nightingale’in arka kısmında, tam merkez hattına yerleştirilmiş tek bir boylamasına fren lambası bulunuyor. Bu detay, Streamline Moderne tasarımın ikonik hız şeritlerini çağrıştırıyor. Hemen altında, girintili bir krom plaka çerçevesi, alt arka yüzeye bir saat çerçevesi hassasiyetinde yerleştirilmiş olup bu küçük detay, yakından bakıldığında kendini gösteriyor.

Alt bölümde, aynı hassasiyet mühendisliğe de yansıyor. “Aero Afterdeck” olarak bilinen güçlü alt travers difüzör, egzoz borularının ortadan kalkmasını sağlayan tamamen elektrikli güç aktarma sistemi sayesinde mümkün oldu. Bu tek parça karbon fiber bileşen, spoiler eklenmeden yüksek hızda stabilite sağlıyor ve Project Nightingale’in zarif siluetinin kesintisiz akışını koruyor.

Açık hava sakinliği, kapalı tavanın dramatik etkisi

Açık tavan konumunda Project Nightingale, sakin ve açık hava odaklı bir sürüş deneyimi sunuyor. Tavan kapatıldığında ise karakteri tamamen dönüşerek, güçlü ve coupé benzeri bir duruş sergiliyor.

Tavan yapısında, kaşmir, kumaş ve yüksek performanslı kompozitleri bir araya getiren özel bir ses yalıtım malzemesi kullanıldı. Rolls-Royce’un neredeyse sessiz çalışan tamamen elektrikli güç aktarma sistemiyle birlikte, akustik mühendislik yaklaşımı; yumuşak tavan açık ya da kapalıyken son derece sakin bir deneyim hedeflerken, sürüşün duygusunu güçlendiren doğal sesleri—örneğin kumaş tavan üzerindeki yağmur damlalarını—koruyor.

Tavan açıkken dahi erken Project Nightingale prototiplerinde hissedilen neredeyse sessiz sürüş deneyimi, Rolls-Royce tasarımcıları ve mühendisleri tarafından yelkenli bir yatla yolculuk etmeye benzetiliyor. Tamamen elektrikli güç aktarma sistemi neredeyse hiç mekanik ses üretmiyor ve rüzgâr sesi de büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Geriye ise yalnızca dünyanın kendisi kalıyor - kıyıya vuran dalgaların sesi, ağaçlar arasından geçen rüzgârın hareketi, yüksek hızda açık kırsalın özgün sessizliği ve kuş cıvıltıları.

İç mekân süiti: İki kişi için özel bir dünya

Project Nightingale’in iç mekânının merkez parçasına ilham veren şey bu olağanüstü sakinlik oldu. Erken bir prototip sürüşü sırasında, Rolls-Royce tasarımcıları kuş cıvıltılarını alışılmadık bir netlikte duyabildiler. Bu deneyimden etkilenerek – ve otomobilin adına bir saygı duruşu olarak – bülbüllerin kayıtlarını incelemeye ve şarkılarının oluşturduğu karakteristik ses dalgası desenlerini analiz etmeye başladılar. Bu çalışmalar sonucunda, kuş sesinin ritmini otomobilin içindekileri sarmalayabilecek görsel bir dile dönüştürme fikri ortaya çıktı. Sonuç, Starlight Breeze süiti oldu – üç farklı boyutta 10.500 ayrı “yıldızdan” oluşan akışkan bir atmosferik aydınlatma kompozisyonu. Her kapının önünden başlayarak sürücü ve yolcu koltuklarının etrafını saran aydınlatma, iç mekânı kişisel bir göksel alana dönüştürürken melodiyi ışığa çeviriyor. Starlight Breeze aydınlatması, koltukların arkasında yükselen ve yolcuları koruyucu bir mimari jestle saran “Horseshoe” adlı heykelsi iç form içinde yer alıyor.

Kapı panelindeki deri, zarif bir şekilde işlenmiş bir eyer formunu çağrıştıran kabartmalı bir yüzey olarak tasarlandı. Bu motif, orta konsolda deri kaplı eyer formundaki kol dayama ile devam ediyor ve iki zarif parçaya ayrılan bu yapı, kaputtan kabine ve oradan arka merkez fren lambasına uzanan Coachline ile kusursuz biçimde hizalanıyor.

Coach kapısı açıldığında, kol dayama otomatik olarak geriye doğru kayarak Spirit of Ecstasy döner kontrol ünitesini ortaya çıkarıyor. Bu kontrol, çağdaş yüksek mücevher tasarımını çağrıştıran dört oluklu, son derece dokunsal bir paslanmaz çelik halka ile çalıştırılıyor. Her bir oluk içinde metal, fasetli bir şekilde işlenmiş ve ardından cam püskürtme (glass-blasting) uygulanarak kontrol ünitesinin yüksek parlaklığı yumuşatıldı. Bu mücevherimsi işleme, iç mekânın tamamında vites seçiciye ve toplamda yalnızca beş adet olacak şekilde özenle seçilmiş diğer döner kontrollere de uzanıyor.

Bir düğmeye dokunulduğunda, kol dayama geriye doğru hareket ederek kişisel eşyalar için gizli bir bölmeyi ortaya çıkarıyor. Tek tek cilalanmış, blok metalden işlenmiş alüminyum bardaklıklar mücevherimsi bir detay sunuyor ve koltukların arkasına gizlenmiş raf ise el bagajı için alan sağlıyor. Bu çözüm, uzun ve sakin yolculuklar için tasarlanan bir otomobilin düşünülmüş ve pratik jestini yansıtıyor.

Project Nightingale’in kişiye özel yorumları

Project Nightingale için Rolls-Royce, yalnızca bu Coachbuild Koleksiyonu’na özel olarak tasarlanan ve ayrılan yeni bir renk ve malzeme paleti ile Bespoke özellikler geliştiriyor. Bu unsurlar, başka hiçbir Rolls-Royce modelinde yer almayacak ve üretilecek 100 örneğin her biri, müşterisiyle birlikte titizlikle tasarlanarak kişisel zevk, karakter ve vizyonu yansıtacak şekilde özelleştirilecek.

Bugün sunulan “EX” OTOMOBİL

Bugün sunulan otomobil, Project Nightingale’in tasarım hikâyesini şekillendiren yaratıcı ruhu yansıtıyor. Dış boya yüzeyi, 1928 tarihli deneysel Rolls-Royce 17EX’ten ilham alıyor ancak birebir kopyalanmak yerine çağdaş yorum katılarak tasarlanıyor. Soluk, yoğun mavi ton; değişen ışıkta kendini gösteren ince kırmızı parçacıklarla zenginleştirildi. Bu detay, dönemin ‘EX’ otomobillerinde kullanılan kırmızı rozetlere zarif bir gönderme niteliği taşırken bugün Project Nightingale’in üretim konsepti statüsünü ifade ediyor. Dış tasarım, gümüş renkli açılır-kapanır yumuşak tavan ile tamamlanıyor.

İç mekân tonları Côte d’Azur atmosferini yansıtıyor. Koltuklar yumuşak pastel Charles Blue ile kaplanırken, sıcak Grace White tonu ile birlikte kullanılarak yumuşak ve güneşle aydınlanmış bir sakinlik hissi yaratıyor. Koyu Lacivert koltuk ekleri kontrast ve derinlik kazandırırken, gösterge paneli çevresi ve başlıklarda yer alan zarif Peony Pink dokunuşları Riviera’nın yabani çiçeklerinden ilham alıyor. Palet, yukarı doğru açılan ‘V’ formunda yerleştirilmiş Openpore Blackwood ile tamamlanıyor ve bakışı gökyüzüne yönlendiriyor.

Mühendislikle tasarlanmış zarafet

Project Nightingale, markanın tamamen elektrikli güç aktarma sistemiyle çalışıyor. Dünyanın en seçici ve tasarım konusunda en bilgili müşterileri için tasarlanan bir Coachbuild Koleksiyonu için, elektrikli gücün sunduğu özellikler derinlemesine değerlendirildi. Sessiz ve zahmetsiz güç aktarımı, bir asırdan uzun süredir Rolls-Royce deneyimini tanımlayan tüm özellikleri güçlendiriyor ve bu güç aktarma sisteminin yapısı tamamen yeni tasarım olanaklarını mümkün kılıyor.

Henry Royce’un mirası, Project Nightingale’in vaadi

Project Nightingale, Coachbuild Koleksiyonu hikâyesinin başlangıcını işaret ediyor. Buna ilham veren kişiler, Rolls-Royce tasarımını en iddialı ve tavizsiz haliyle arayan tutkulu müşterilerden oluşarak büyüyen bir müşteri topluluğunu temsil ediyor. Coachbuild Koleksiyonu programına giriş yalnızca davetle mümkün ve müşteri teslimatları 2028’den itibaren başlayacak.