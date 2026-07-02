Rusya'daki yakıt krizi elektrikli ve hibrit araç satışlarını arttırdı

Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırması, son haftalarda benzin ve dizel yakıt arzını daralttı. Bunun üzerine Rusya'nın birçok bölgesinde yakıt kullanımına yönelik kısıtlamalar getirildi.

Reuters'ın hesaplamalarına göre, bazı bölgelerde perakende benzin fiyatları Avrupa'nın en yüksek seviyeleri arasına yükseldi.

Rusya'nın geniş coğrafyası, sert iklim koşulları ve sınırlı şarj altyapısı, elektrikli araç pazarının büyümesini bugüne kadar yavaşlatmıştı. Ancak giderek ağırlaşan yakıt sorunu, bazı sürücüleri elektrikli araçlara geçmeye yöneltiyor.

Çinli otomobil markalarında uzmanlaşan EN Cars'ın kurucusu Yevgeniy Zabelin, çarşamba günü Reuters'a yaptığı açıklamada, birkaç hafta öncesine kadar ayda yalnızca iki ila üç elektrikli araç satarken, artık günde iki ila üç araç sattıklarını söyledi.

"Yakıt sorunu karmaşık hale geldikten sonra talep kat kat arttı" diyen Zabelin, hem uygun fiyatlı hem de premium modellere ilginin yükseldiğini belirtti.

Showroomda potansiyel müşteriler, Çinli otomobil üreticisi Geely'nin elektrikli SUV modellerini inceliyordu.

Ocak-Mayıs döneminde yakıt fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'den fazla artmasıyla birlikte elektrikli araçlara yönelik talep zaten yükselişe geçmişti.

Analiz kuruluşu Autostat ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk beş ayında 24 bin 600 yeni şarj edilebilir hibrit otomobil satıldı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artış anlamına geliyor. Aynı dönemde tamamen elektrikli yeni otomobil satışları ise yüzde 19 artarak 4 bin 460 adede ulaştı.

Yakıt sıkıntısının etkisini göstermesiyle birlikte satışlar haziran ayında daha da hızlandı. Autostat Başkanı Sergey Tselikov'un verdiği bilgiye göre, geçen hafta 1.754 yeni şarj edilebilir hibrit araç tescil edildi. Bu rakam bir önceki haftaya göre yaklaşık üçte bir, yılın ortalama haftalık satış hızına göre ise yaklaşık yüzde 50 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Dijital harita hizmeti 2GIS verilerine göre, Rusya'daki şarj istasyonu sayısı Temmuz 2026 itibarıyla son bir yılda yüzde 20 arttı.

Bayide bulunan müşteri Vasiliy ise daha önce hem bir hibrit hem de bir elektrikli otomobil satın almış olmaktan memnun olduğunu söyledi.

"Özellikle mevcut durumda hiçbir sorun yaşamadım" diyen Vasiliy, gülerek yaptığı açıklamada elektrikli araçlara yönelik ilginin uzun süre bu seviyede kalacağını düşünmediğini de belirtti.

Vasiliy şöyle devam etti: "Kırsalda müstakil bir evde yaşıyorum. Kendi şarj istasyonumu kurdum ve aracımı evde şarj ediyorum. Moskova'da ise düzgün şekilde şarj etmek gerçekten büyük bir sorun"

Autostat verilerine göre, elektrikli otomobiller ile şarj edilebilir hibrit modeller geçen yıl Rusya'daki toplam otomobil satışlarının yalnızca yüzde 4,3'ünü oluşturdu.