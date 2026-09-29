Sadece 1 tane üretildi! Alfa Romeo’nun “Siyah İnci”si görücüye çıktı

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Tamamen siyah karbon fiber gövde

Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde tanıtılan Perla Nera, 33 Stradale serisinde tamamen siyah dış yüzeye ve özel karbon fiber işçiliğine sahip tek örnek olarak öne çıkıyor.

Mat yüzeyli karbon fiber gövde, özel bir fiber katmanlama yöntemiyle üretildi. Ön kaputtan tavan çizgisine kadar uzanan balık kılçığı deseni ise otomobilin tasarımındaki simetriyi ve gövde hatlarını ön plana çıkarıyor.

Dış yüzeyde görsel bütünlüğün korunması amacıyla Alfa Romeo amblemleri dışında herhangi bir logo veya yazı kullanılmadı. Jantlar da otomobilin siyah tasarımını tamamlayacak şekilde tamamen siyah renkte tasarlandı.

İç tasarım tamamen sahibine özel

Perla Nera'nın kabininde de dış tasarımla uyumlu tamamen siyah bir konsept tercih edildi. İç mekan, baştan sona Alcantara döşemelerle kaplandı.

Spor koltuklar, sahibinin fiziksel ölçüleri ve konfor beklentileri doğrultusunda özel olarak yeniden tasarlandı. Baş dayanaklarında “Perla Nera” yazılı karbon fiber detaylara yer verilirken, kapı panelleri, yan eşikler ve saklama bölmeleri de özel tasarımla bütünleştirildi.

Alfa Romeo'nun döner vites seçicisi de otomobil sahibinin baş harfleriyle kişiselleştirildi. Araç numarasını taşıyan siyah Alcantara bagaj seti ise özel tasarımın tamamlayıcı unsurlarından biri oldu.

630 beygirin üzerinde güç üretiyor

Perla Nera'nın kaputunun altında 3.0 litrelik çift turboşarjlı V6 motor bulunuyor. 630 beygirin üzerinde güç üreten motor, 8 ileri DCT şanzıman ve arka tekerlekten çekiş sistemiyle eşleştiriliyor.

Otomobil, 0'dan 100 kilometre/saat hıza 3 saniyenin altında ulaşabiliyor. Perla Nera'nın azami hızı ise 333 kilometre/saat olarak açıklanıyor.

Alüminyum şasi ile karbon fiber monokok gövdenin bir arada kullanılması, otomobilin hem hafif hem de yüksek yapısal rijitliğe sahip olmasını sağlıyor.

18 Ekim'e kadar müzede sergilenecek

Alfa Romeo ve Maserati'nin özel projelerini yürüten BOTTEGAFUORISERIE bünyesindeki Bottega Alfa Romeo tarafından geliştirilen Perla Nera, müşteri ile Centro Stile arasındaki ortak çalışma sonucunda ortaya çıktı.

Serinin tek siyah karbon fiber örneği olan özel otomobil, 18 Ekim'e kadar Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.