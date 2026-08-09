Sadece iki kapılı üretiliyordu: Dört kapılı Mustang geliyor

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Deniz Güldağ

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Ford, bayilerine Mustang'in dört kapılı bir versiyonunu üretme planını açıkladı. 1964'ten bu yana milyonlarca adet satan Mustang, bugüne kadar hep iki kapılı olarak üretildi.

Dört kapılı Mustang'in bu hafta düzenlenen bir bayi etkinliğinde tanıtıldığı belirtildi. Modelin, önümüzdeki 10 yıl içinde piyasaya sürülebileceği ve mevcut iki kapılı Mustang'e benzer bir tasarıma sahip olacağı ifade edildi.

Konuya yakın iki kaynak, yeni modelin hibrit motorla müşterilere sunulacağını belirtirken, başka bir kaynak ise aracın hibrit 8 silindir motor ile üretiliceğini söyledi.

Dünyanın en çok satan spor otomobili olan Mustang'in dört kapılı versiyonuyla daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

Ford'dan bir sözcü ise gelecekteki ürünlerle ilgili spekülasyonda bulunmadıklarını ve konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi.