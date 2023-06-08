Şah Hortum, hem üretimde hem ihracatta büyüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da 42 yıl önce küçük araç gruplarına yönelik olarak üretime başlayan Şah Hortum, yeni tesislerinde üretime geçmesiyle birlikte ihracatta da alternatif pazarlara açılmaya başladı. Bugün hafif ticari araçlar ve ağır vasıtalarda kullanılmak üzere kalorifer, yağ, radyatör ve yakıt hortumları üreten Şah Hortum ayrıca endüstriyel mutfak alanında kullanılmak üzere bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ile kombi hortumlarının da imalatını yapıyor. Firmalar tarafından sağlanan teknik çizimlerden yararlanarak istenen ürünleri belirtilen özelliklerde özel olarak üretebilme kapasitesine sahip olduklarını belirten Şah Hortum Satış ve Finans Sorumlusu Şenay Çalışkan yeni tesis ile birlikte dijital alanda da yatırıma başladıklarını söyledi.

“Yazılım yatırımı yaptık”

Kendi öz sermayeleri ile inşa ettikleri yeni tesis ile birlikte kabiliyetlerini de geliştirmek istediklerini belirten Çalışkan, “Barakfakih’de 5 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesis yatırımını tamamladık ve taşınarak üretime başladık. Yeni tesis ile birlikte üretim parkurumuza da ileri teknoloji makineler ile ilaveler yaptık. Her bölüme yeni makine ilave edildiğini söyleyebilirim. Buranın bize sağlayacağı ilave kapasiteyi tam anlamıyla kullanmaya başladığımızda üretimimizi yaklaşık üç katına çıkaracağız. Tabii ki sadece makine değil bu yeni tesis ile birlikte teknoloji tarafında da yenilikler yaptık. Teknik çizim kısmında kendimizi geliştirmek adına bir tasarım programı alırken üretimde verimliliği artırmak adına ERP sistemine geçiş yaptık. Bu sayede hem verimliliğimizi hem de üretim kabiliyetimizi artırmayı planlıyoruz” dedi. Çalışkan, ayrıca yeni üretim tesisi ile birlikte istihdam konusunda artışa gittiklerini ancak birçok sektör gibi kendilerinin de nitelikli personel bulmakta sorun yaşadıklarını belirtti.

“Markalaşmaya önem vereceğiz”

Yaptıkları çalışmalarla birlikte üretim kabiliyetlerini müşterilerine ispatladıklarını belirten Çalışkan, “Bundan sonraki adımımız kalıcı şekilde markalaşma yönünde olacak. Fuarlarda bize olan ilgi ve ziyaretler de markalaşma adına doğru adımlar attığımızı gösteriyor gösteriyor. Bu yıl yine İstanbul’da düzenlenecek Automechanika fuarında yer alacağız. Kamyon, TIR, otobüs olmak üzere ağır vasıta, hafif ticari taşıtlar ve iş makinesi gruplarına imalat yapıyoruz. Bini aşkın hortum çeşidimiz bulunuyor. Ağır şartlarda çalışan araçlar için mukavemeti yüksek ürünler üretiyoruz. Bu alanda edindiğimiz uzmanlık diğer alanlardaki üretimleri de kolay bir şekilde yapabilmemizi sağlıyor” dedi.

“Malezya pazarına ihracata başladık”

Kapasite artışının ihracat kısmında da ellerini güçlendirdiğini belirten Çalışkan, “2023 başlamadan 2023 için siparişlerimizi alıp üretim planlamamızı şekillendirmiştik. Aftermarket pazarında etkin olan bir firmayız ve toptancılarımız aracılığıyla dünyanın birçok noktasına dağıtım yapıyoruz. Üretimimizin neredeyse yarısını ihracat oluşturuyor. Şimdi ilave kapasitemiz ile birlikte bu rakamı artırmayı hedefliyoruz. Bu konudaki ilk hedefimiz ihracat oranını yüzde 60’a çıkarmak. İhracat için mevcutta 20 pazarımıza yakın zamanda Malezya’yı da ekledik. Otomotiv grubunda bu dönemde yaşanan hareketliliğe iyi bir karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Oluşan fırsatlara göre Güney ve Kuzey Afrika kısmında da önemli noktalara ulaşma hedefimiz var. Almanya ve Polonya’ya doğrudan ihracat yapıyoruz. Balkan ülkeleri de ihracat alanımızda yer alıyor. Direkt ihracatın yanı sıra dolaylı yoldan da iç piyasaya verdiğimiz bazı ürünler ihracata dahil ediliyor” diye konuştu.