Samsung ve GM'den ABD'de 3 milyar dolarlık batarya tesisi yatırımı

Reuters tarafından General Motors ve Samsung SDI'nin, ABD'de yeni bir ortak girişim batarya üretim tesisi kurmayı planladığına dair yayımlanan haberin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Kaynaklara göre, yeni GM Samsung SDI fabrikasının Michigan batarya fabrikasından daha pahalıya mal olması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre ise Samsung SDI Co, Birleşik Devletler'de General Motors Co ile bir ortak girişim elektrikli araç (EV) tesisi kurmak için 3 milyar dolar veya daha fazla yatırım yapacağını söyledi.

2026'da başlaması hedeflenen plan, yıllık 30 gigawatt saat (GWh) üretim kapasitesine sahip olmayı hedefliyor. Yapılan açıklamda ise planlanan ortak girişim tesisinin yerine henüz karar verilmediğini belirtildi.