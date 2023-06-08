SANLAB, simülasyonlar ile otomotive teknolojik çözümler sunuyor

FİKRET YAZICI

SANLAB tarafından geliştirilen Elektrikli Araç Bakım Simülatörü, elektrifikasyon ve mobilite odaklı mesleklerde, özellikle elektrikli araçların bakımı ve onarımı alanında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesini sağlıyor. VR/AR/MR gözlükler ile kullanılan yazılım, kullanıcıya sanal bakım atölyesinde gerçekçi bir mesleki öğrenme deneyimi sunuyor. Elektrikli araçların yapısını, bileşenlerini, çalışma ve bakım prensiplerini teorik ve pratik seviyede öğreten simülatör, elektrikli araçlara özgü iş sağlığı ve güvenliği proseslerinin yanı sıra yüksek gerilimde güvenli çalışma ortamı sağlıyor. Zengin senaryo içeriklerinin yer aldığı simülasyon ortamı motor montaj, araç montaj, batarya oluşturma, araç kilitleme ve kilit kaldırma gibi işlemlerin yapılmasına imkan veriyor. Öğrenme süreçlerini garanti altına alan simülasyon kullanıcıya kapsamlı bir eğitim içeriği sunuyor.

30+ meslek dalı için simülasyon geliştiriyor

SANLAB tarafından geliştirilen Sürücü Döngüde (Driver-in-the-Loop veya DIL) Simülatörü ise standart ve otonom araçların geliştirilme süreçlerinde hızlı prototiplemeyi sağlıyor ve etkin olarak kullanılıyor. Aracın fiziksel davranışının gerçekçi modellenmesi, araç üzerine yerleştirilecek sensörlerin hassas modellenmesi, sentetik çevre koşullarının gerçek hayata yakın olması gibi unsurlar sistemin genel başarısını doğrudan etkiliyor. Otomotiv mühendisleri geliştirdikleri detaylı matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini Sürücü Döngüde Sistemleri ile test edebiliyor. Sistemde kullanılan 6DOF Hareketli Platformlar sanal araçlar üzerinde yapılan ve aracın dinamik davranışlarını etkileyen araştırmaların sonuçlarının gözlenmesini sağlıyor. Sürücü Döngüde Simülatörü, yerli otomobil projesi kapsamında Togg tarafından kullanılıyor. Sistem ayrıca, Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu (OPINA) Projesi’nde de yer alıyor. SANLAB ayrıca, otomotiv sektöründe kullanılan kaynak, montaj, CNC, forklift gibi 30+ meslek dalı için simülasyon çözümleri geliştiriyor.

“Togg’a katkı sağladık”

Türkiye’nin Otomobili projesine katkıda bulunmaktan mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “Togg, ülkemizin en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmek üzere adım attı. Biz de bu projeye geliştirdiğimiz simülatör ile katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Tıpkı otomobil gibi bizim de tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz simülatörümüzü, ‘döngüde sürücü’ ve ‘döngüde yazılım ve donanım’ simülasyon altyapısı ile sağladık. Bu simülatör ile Togg mühendisleri, geliştirdikleri detaylı matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test edebiliyor” dedi. Togg ile gerçekleştirdikleri projenin akabinde OPINA projesinin de bir paydaşı olduklarını ifade eden Kükrek “SANLAB olarak elektrikli ve otonom araç geliştirme konularında Togg ve OPINA olmak üzere Türkiye’nin en önemli projelerinin paydaşı olmanın gururunu yaşıyoruz. Yüksek teknoloji alanında milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“10 yeni simülasyon merkezi kurulacak”

Elektrikli araç bakım teknikerlerinin yetiştirilmesi için büyük adımlar attıklarını ifade eden SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “Ülkemizin 4 farklı noktasına elektrikli araç simülasyon merkezi kurduk. Yıl içerisinde teknolojimizi en az 10 noktaya daha kurarak bu sayıyı 14’e çıkaracağız. Bunu ülke geneline ve dünyaya yaymak için gayretle çalışıyoruz. Bir yandan da elektrikli araçlar alanında eğitimler vermeye devam ediyoruz. Bu konuda birçok kurum/kuruluş ile iş birliği protokolleri imzaladık. Bu iş birlikleri kapsamında elektrikli ve hibrit araçlara yönelik eğitimlerde SANLAB'ın teknolojileri kullanılacak” dedi.