Satış dengesi değişti: Elektrikli otomobiller benzinliyi solladı

Avrupa otomotiv sektöründe bir dönüm noktası yaşandı. Aralık ayında Avrupa Birliği genelinde gerçekleştirilen tam elektrikli otomobil satışları, benzinli otomobil satışlarının üzerinde kaydedildi. Bu gelişme, kıtada emisyon standartlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken dikkat çekti.

Çinli BYD rekor satış artışı yakaladı

Paylaşılan istatistiklere göre, sadece elektrikli değil, plug-in hibrit ve hibrit modellerin de etkisiyle alternatif yakıtlı araçların toplam satışlardaki payı yüzde 67 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Elektrikli araç pazarında ise hareketlilik dikkat çekti: Tesla'nın pazar payı düşerken, Çinli BYD rekor satış artışı yakaladı ve Avrupa'nın en büyük üreticisi Volkswagen de büyümesini sürdürdü.

Yaklaşık 1,2 milyon araç satıldı

Yılın son ayında AB, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde toplam otomobil satışlarında yüzde 7,6 artış yaşandı ve yaklaşık 1,2 milyon araç satıldı. 2025 yılı genelinde ise toplam satışlar yüzde 2,4 yükselerek 13,3 milyon adede ulaştı.

Marka özelinde incelendiğinde, Aralık ayında Volkswagen'in satışları yüzde 10,2 artarken, Stellantis’te yüzde 4,5’lik bir yükseliş görüldü. Renault ise yüzde 2,2'lik bir gerilemeyle dikkat çekti. Tesla'nın satışları yüzde 20,2 düşerken, BYD satışlarını yüzde 229,7 oranında artırarak güçlü bir yükseliş sergiledi.

AB genelinde toplam otomobil satışları Aralık ayında yüzde 5,8 artarak yaklaşık 1 milyona çıkarken, 2025 yılının tamamında ise yüzde 1,8’lik artışla 10,8 milyon adede ulaştı.