Seger, elektrikli araçlar pazarında global oyuncu

Esra Özarfat / BURSA

Korna ve ses alanında global elektrikli araçlar pazarının en büyük oyuncularından biri olan Seger, konvansiyonel araçlarda da bölgesine göre ilk 5 ila 10 arasında yer alıyor. Elektrikli araçlar için özel olarak üretilen Akustik Araç İkaz Sistemi (AVAS) ile otomotiv elektroniği alanına da giren Seger, bu alanda derinleşmeyi planlıyor. Elektrikli araçların hardware ve software’leri alanında tasarımı dahil bir çok modülü yapabilecek kabiliyete ulaştıklarına vurgu yapan Seger Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal, bu alanda otomotiv ana sanayilerin yerlileştirmek istedikleri parçalara da talip olduklarını ifade etti. Elektrikli araçlar pazarında çok iyi pozisyon alarak global arenada ilk sıralara yerleştiklerini belirten Baykal, firma bünyesinde elektrikli araçlar alanında sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının farklı ve katma değerli yatırımların da önünü açtığını söyledi. Baykal, “AVAS ile 30 kilometreye kadar düşük hızlarda seyreden elektrikli araçların neden olabileceği yaralanmaları engellemek için yapay bir motor sesi simule ediyoruz. Elektrikli araçlar için ses simülasyon parçası geliştirirken otomotiv elektroniğine de girmiş olduk. Mevcut altyapımızla hardware olarak bir çip nasıl tasarlanır, hangi mantıkta dizayn edilir, onun üzerine hangi software yazılır, bu kabiliyetlere sahibiz. Bu yatırıma 2018’de başlamış ve Ar-Ge’mizi o yönde geliştirmeye başlamıştık. Elektrikli araçların hardware ve software’leri alanında tasarımı dahil bir çok modülü yapabilecek kabiliyete ulaştık. Otomotiv ana sanayilerin bu alanda yerlileştirmek istedikleri parçalara da talibiz. Bu alanda ilerlemek istiyoruz” dedi.

Kendi markasıyla 70’e yakın ülkede

Binek otomobillerden savunma sanayi araçlarına, kamyonlardan motosikletlere kadar tüm araçlarda kullanılan kornaları ürettiklerini belirten Selim Baykal, globalde önemli OEM’lere korna üretimi yaparken, satış sonrası yenileme pazarında da (aftermarket), hem iç, hem de dış pazarda, halojen, minyatür ve xenon (HID) ampul satışları yaptıklarını anlattı. Bu alandaki üretimi partner firmalarıyla birlikte Güney Kore’de sürdürdüklerini kaydeden Baykal, korna alanında ise kendi markalarıyla 70’e yakın ülkede pazar payına sahip olduklarını söyledi. Selim Baykal, Çin ve Bursa fabrikasında yıllık 10 milyon adetten fazla korna ürettiklerini dile getirdi. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın 15 milyona çıkacağını kaydeden Baykal, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) 30 bin metrekarelik alanda tesis kurma hazırlığında olduklarını, 2026 yılının ilk çeyreğinde üretime geçerek burada korna üretiminin yanı sıra, gelen taleplere göre katma değeri yüksek elektronik parça üretimine odaklanacaklarını duyurdu.

Ana sanayilerden talep artışı var

Elektrikli araç üretimindeki ivme nedeniyle ana sanayilerden yoğun talep aldıklarının altını çizen Selim Baykal, yüzde 50-50 olan OEM ve aftermarket paylarının ana sanayiye doğru artacağını, yüzde 50 dengesini korumak için aftermarkete yönelik geliştirmeleri de sürdürdüklerini ifade etti. İhracat çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Baykal şunları söyledi: “Ana sanayide Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya gibi gelişmiş ülke ve bölgelere ürün gönderiyoruz. Aftermarkette ise Latin Amerika, Ortadoğu, Asya Pasifik gibi alanlara veriyoruz. Pazar ve bölgesel anlamda da değişiklikler olduğu için bu yüzde 50-50 bizi koruyan bir yapı. OEM tarafından gelen talep bizi heyecanlandırsa da aftermarkette de dengeyi korumaya çalışıyoruz. Asya Pasifik ve Kuzey Amerika’da pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.” Global bir üretici olarak her türlü kaynağın etkin kullanımını göz önüne alarak, sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar yürüttüklerine de vurgu yapan Baykal, 2024’ün ilk çeyreğinde ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayacaklarını bildirdi.