Sektör paydaşları büyümek için yeni sanayi alanları istiyor

Esra Özarfat

BURSA - Dünya otomotiv endüstrisinin büyük bir dönüşüm yaşadığına işaret eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, Türk otomotiv endüstrisinin de bu değişimin bir parçası olması gerektiğine vurgu yaptı. Fosil yakıtlı motorlu taşıtlar ve geleneksel aksam ve parçaların yerini bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli araçların hakim olduğu yepyeni bir mobilite ekosistemine bıraktığına vurgu yapan Eren, “Bu doğrultuda, 2023 yılının otomotiv sektörü açısından en önemli gelişmesi Togg’un yollara çıkması şüphesiz. Her geçen gün pazar payını artıran elektrikli otomobiller de Avrupa’daki yüksek adetlere henüz ulaşabilmiş değil. Bunun için şarj altyapısının güçlendirilmesi ve elektrikli mobilite ekosisteminde birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Sanayi bakanlığımızın bu bağlamda yine Gemlik’te batarya ve çip üretim tesislerinin kurulmasına yönelik yatırımlara start verdiğini görüyoruz” dedi.

Son yıllarda başta Ar-Ge ve teknoloji odaklı yatırımlarla Bursa’nın kilogram başı ortalama ihracat değerinin 4,51 dolara kadar yükseldiğinin altını çizen Rengin Eren, Bursa’nın ihracatta son birkaç yıldır 16 milyar dolar bandını aşmakta zorlandığını söyledi. Eren, bu rakamın üstüne çıkabilmek için başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların kapasite artışlarına imkan sağlayan, deniz, demir ve kara yolu ulaşım ağlarıyla entegre, modern altyapısı, lojistik merkezleri ve ölçek ekonomisine uygun yatırım olanaklarıyla yeni sanayi alanlarına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti. Mekansal planlamanın gerçekleştirilmesiyle Bursa’nın mevcut ihracat performansının çok daha yüksek bir seviyeye çıkacağını ifade eden Rengin Eren, BTSO Otomotiv Konseyi olarak gerekli adımların atılması noktasında sektör paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Sıfır araç bulmadaki zorluklar sürüyor

Otomotiv endüstrisinin çip, tedarik ve hammadde krizi gibi nedenlerle siparişlere yetişmek açısından tarihinin en kötü, kârlılık açısından ise en yüksek yıllarından birisini geride bıraktığını belirten Rengin Eren, “2020 yılının başından beri sektöre kâbus gibi çöken çip krizi 2023’te de devam ediyor maalesef, ilk 4 ayda böyle en azından. Yine sıfır araçlar istenilen zamanda bulunamıyor. 2022 yılı Türkiye otomotiv sektörü açısından çarkların döndüğü, tedarik krizlerinin sürdüğü, aracın bulunamadığı ancak bulunanın da pahalı olduğu bir yıl olarak geride kaldı. Geçtiğimiz yıl yüzde 60’a ulaşan sıfır araç fiyatlarındaki artış trendi 2023’te devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hammadde fiyatlarının sıçraması, küresel enflasyon ve pandeminin dünya ekonomilerine verdiği zarar sıfır otomobillerin fabrika çıkış fiyatlarını arttırmayı sürdürüyor. Sıfır araç bulmadaki zorluklar, ikinci el araç piyasasında fiyatları arttırıyor, hatta ikinci el araçlar sıfır araçlardan pahalıya alınıp satılıyor. Dolayısıyla otomobil önemli bir yaratım aracı olmuş durumda” değerlendirmesini yaptı.

Bursa’nın ihracatını otomotiv sırtladı

Bursa’nın ilk çeyrek ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 3 milyar 989 milyon 231 bin dolar olduğunu hatırlatan Rengin Eren, “Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 180 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yapan Bursa’da, en fazla dış satış gerçekleştiren sektör yine otomotiv oldu. Bursa ihracatında otomotiv endüstrisi, 6 milyar 696 milyon 947 bin dolarlık ihracatla Bursa’nın toplam ihracatının yüzde 41,43'ünü karşıladı. Bursa'dan 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artışla 16,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı. OİB in verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin 2022 yılı ihracatı 2021'e kıyasla yüzde 5,7 artarak 30 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşti. OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'da banttan indirilen otomobil sayısı 382 bin 144 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'deki otomobil üretiminin yüzde 47,2'si OYAK Renault ve TOFAŞ fabrikalarında yapılmış oldu. Yurt dışına satılan her 100 araçtan 37'si Bursa'dan” diye konuştu.