Sektör uzmanları açıkladı: Araç fiyatları katlanacak! 5 yaş üstüne yoğun talep

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayında el değiştiren ikinci el araçlara ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, 2024 yılının ocak ayında 530 bin 744 olarak gerçekleşen ikinci el otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,93 artarak 551 bin 610’a ulaştı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, pandemi sürecinden itibaren stokçuluk ve tedarik sıkıntıları nedeniyle araç fiyatlarında yapay bir artış yaşandığını, ancak alınan önlemlerle fiyatların yaklaşık yüzde 20 oranında gerilediğini belirtti. Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre 2025 yılının hareketli geçeceğini öngören Erkoç, özellikle 5 yaş ve üzeri araçlara olan talebin arttığını vurguladı.

"Yıl boyu devam edecek"

Erkoç, “Köpükten dolayı sıfır araçlar liste fiyatının üzerinden, ikinci el araçlar da neredeyse sıfır fiyatına satılıyordu. Köpük söndükten sonra ikinci el araçlarda yüzde 20’lere varan bir gerileme oldu. O zamandan beri fiyatlar sabitlendi. Gerek sıfırda gerekse ikinci elde hareketliliğin yıl boyunca devam edeceğini düşünüyoruz. Otomobil yatırım aracı olmaktan çıksa da sürekli artan nüfus araç ihtiyacını da artırıyor” diye konuştu.

"Piyasada en çok 400-500 bin TL dolaylarındaki araçlar rağbet görüyor"

Türkiye’de son yıllarda araç fiyatlarının çok arttığını, piyasa koşullarının değiştiğini belirten Erkoç, şöyle konuştu: “Daha önce 50 bin TL olan araçların satış fiyatı 500 bin TL oldu. 1 milyon TL’ye satılan araçlar, şu an 10 milyon TL’ye satılıyor. Ekonomik koşulları göz önüne aldığımızda piyasada en çok 400-500 bin TL dolaylarındaki araçların rağbet gördüğünü, 1,5 milyon TL civarındaki araçlara talebin düştüğünü söyleyebiliriz. Satın alma gücü, finansmana erişim gibi etkiler ve kredi vade sayılarının düşük olması vatandaşların daha uygun fiyatlı araçlara yönelmesine sebep oluyor. Ocak ayında piyasada satılan araçların yüzde 80'ini 5 yaş ve üzeri araçlar oluşturdu. 10 yaş ve üzeri araçların satış payı ise yaklaşık olarak yüzde 57 oldu.”

Araç satın alma zamanı

Şu an araç fiyatlarının normal seyrinde olduğunun altını çizen Erkoç, “2024 model sıfır araçlardaki kampanyalar bitiyor, 2025 araçlar yeni fiyatlarla gelecek. Bu araçların fiyatlarının daha yüksek olacağı öngörüsü, dövizdeki belirsizlik gibi nedenler fiyatları yukarı çıkaracaktır. Bu durum ikinci el araçlara da yansıyacaktır. Yaklaşan bayram ve yaz sezonu ile hareketliliğin de artacağı ve fiyatların yükseleceği düşünüldüğünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için şimdi alım zamanı diyebiliriz’’ dedi.