Sektörde daralma endişesi: Otomotiv satışları 2 milyon düşebilir

Otomotiv sektörü, yükselen araç fiyatları ve değişen tüketici eğilimlerinin etkisiyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçerken, özellikle gençlerin otomobil sahipliğine ilgisinin azalması sektörün geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

CNBC'de yer alan habere göre, otomobillerin giderek daha pahalı hale gelmesi, artan yaşam maliyetleri, şehirleşme ve alternatif ulaşım seçeneklerinin yaygınlaşması, gençlerin araç satın alma kararlarını erteliyor ya da tamamen değiştiriyor. Araç paylaşım uygulamaları ve farklı ulaşım çözümleri de bu eğilimi güçlendiriyor.

2 milyondan fazla potansiyel araç satışı iptal olabilir

Danışmanlık şirketi Bain & Company'nin analizine göre, dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan ABD'de otomotiv sektörü önümüzdeki yıllarda beklenenden daha hızlı küçülebilir.

Şirket, düşük doğum oranları, değişen tüketici tercihleri ve alternatif ulaşım modelleri nedeniyle 2040 yılına kadar 2 milyondan fazla potansiyel araç satışının kaybolabileceğini öngörüyor.

Araştırmayı hazırlayan isimlerden Mark Gottfredson, otomotiv sektörünün uzun yıllar nüfus artışına paralel büyüdüğünü ancak bu dönemin sona erdiğini belirtiyor. Birçok ülkede nüfus artış hızının yavaşlaması, sektörün büyüme dinamiklerini de değiştiriyor.

ABD'de doğurganlık oranı kadın başına yaklaşık 1,6 çocuk seviyesine gerilerken, nüfusun kendini yenilemesi için gerekli kabul edilen 2,1 seviyesinin altında kalıyor.

Türkiye'de ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu oran 1,42 düzeyinde.

Otomobile bakış farklılaştı

Sektördeki değişimin bir diğer nedeni de gençlerin otomobile bakışının farklılaşması.

Ehliyet sahibi olma oranları düşerken, birçok genç araç satın almak yerine paylaşım hizmetlerini kullanmayı tercih ediyor. S&P Global Mobility verilerine göre 18-34 yaş grubunun yeni araç alımlarındaki payı son yıllarda azalırken, 55 yaş üstü tüketiciler yeni araç pazarının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Araç fiyatlarındaki artış da talebi olumsuz etkiliyor.

Pazar araştırma şirketi Telemetry'nin verilerine göre yeni araçların aylık ödeme tutarları son dört yılda yaklaşık yüzde 30 yükseldi. Satılan her beş yeni araçtan birinin aylık maliyeti ise bin doların üzerine çıktı.

Önümüzdeki yıllarda otonom sürüş teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte araç sahipliği alışkanlıklarının daha da değişmesi bekleniyor. Uzmanlar, sürücü başına düşen araç sayısının azalabileceğini ve birçok hanenin ikinci araçtan vazgeçebileceğini öngörüyor.