Selsa, hızlı kapasite artışı için çalışmalara başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Dizel ve benzinli araç motorlarının hassas talaşlı imalat parçalarını üreten SELSA, ayrıca dirolik sektöründeki müşterilerinin talepleri doğrultusunda birçok hassas parçanın imalatını gerçekleştiriyor. SELSA Engıneerıng adı altında, Ar&Ge merkezi bünyesinde, hem kendileri hem de müşterilerinin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre özel makine üretimlerine de devam ettiklerini belirten SELSA Genel Müdürü Cem Dizdar, “Şu anda iki farklı bina içerisinde, toplamda 7 bin 250 m2 kapalı alanda, yaklaşık 290 kişi olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Başlıca müşterilerimiz Bosch, Rexroth, Evamo, Power-Packer, Hydac olmak üzere bu müşterilerimizin Türkiye, Almanya, Fransa, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Hindistan ve Brezilya lokasyonlarına sevkiyat yapmaktayız. Üretimini yapmış olduğumuz talaşlı imalat ürünlerimizle biz Tier-3 üretici olarak Tier-2 müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Ürettiğimiz ürünler ise müşterilerimiz tarafından nihai ürün haline getirilip otomotiv sektöründe adlarını bildiğimiz birçok markaya satılmaktadır. Üretimini yapmış olduğumuz özel makineler ise direk son kullanıcıya ulaşmaktadır” dedi.

“Teknolojimizi geliştiriyoruz”

Selsa bünyesinde ürettilen talaşlı imalat parça sayısının yıllık yaklaşık 30 milyon adet civarında olduğunu belirten Dizdar, “Yapmış olduğumuz üretimin yaklaşık %45-50’si ihraç edilmekte, geri kalanı ise iç pazara satılmaktadır. Ürettiğimiz özel makinelerimizde ise üretim adedi yerine hedef ciro üzerinden ilerliyoruz ve sürekli iyileştirmeler ile her geçen gün, kendi teknolojimizin üzerine ekleyerek, kendimizi daha fazla geliştirmek için çok çalışıyoruz. 2023 yılına hedeflerimiz dahilinde güzel bir başlangıç yaptık. Talaşlı imalat yapmaya başladığımız yeni bir müşterimizin projesi için 2021 senesi içerisinde Selsa tarihinin en yüksek yatırımını yapmıştık. Bu sene başı itibariyle seri üretimimize ve sevkiyatlarımıza başladık. Ürettiğimiz parça elektrikli araçlarda da kullanıldığı için Selsa’nın geleceğine yönelik attığımız güzel ve verimli bir adım olarak görüyoruz. Özel makine üretimimiz tarafında ise özellikle Savunma Sanayii’nde faaliyet gösteren müşterilerimizin ilgisi çok güzel. Almış olduğumuz siparişlerle şimdiden ilk yarıyıl kapasitemizi doldurduk, hızlı kapasite artışı için de ayrıca çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dönüşüme yıllar önce hazırlanmaya başladık”

Hassas talaşlı imalattaki ürün gamını elektrikli araçların geleceğini öngörerek şekillendirmek için birkaç sene önce çalışmalarımıza başladıklarını hatırlatan Cem Dizdar, “Selsa bünyesinde üretimine başladığımız son projemiz de zaten bunun bir göstergesidir. Endüstrinin içinde bulunduğu dönüşüme kendimizi hazırlamaya çok önce başladık çünkü bu ciddi anlamda emek isteyen, zaman isteyen bir süreç. Hemen bugünden yarına yapılabilecek bir değişim değil. Bu değişime topyekün, en üst mertebedeki çalışanlardan en alt mertebedeki çalışanlara kadar herkesin çok iyi hazırlanması, değişimi fark etmesi, fark etmesinin sağlanması gerekiyor. Biz bu değişimi hem zihnimizde hem de teknolojik fırsatlardan istifade ederek tüm üretim birimlerimizde başlattığımıza ve belli bir noktaya getirdiğimize inanıyoruz” dedi.

“ABD pazarı hedefimizde”

2023 senesi için yatırım önceliklerini enerji tasarrufunu destekleyecek yardımcı tesisler için planladıklarını söyleyen Dizdar, “Bu yatırımlarımızla birlikte nihai hedeflerimiz sürdürülebilirlik, karbon emisyon azaltımı ve israfların azaltımıdır. Özel makine imalatımız için ise ayrı olarak, ihtiyaçlar dahilinde sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz toplam üretimimizin neredeyse yarısı ihracattır. İhracatımız Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Hindistan, Çin şeklinde sıralanabilir. Selsa olarak müşterilerimizi daha farklı sektörlerde çeşitlendirmek istiyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza görüşmelerimize devam ediyoruz. Avrupa pazarı başta olmak üzere, özellikle özel makine üretimimizle ilgili olarak ABD pazarı da hedeflerimiz dahilinde” diye konuştu.