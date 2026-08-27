Skoda Octavia üretimde 30 yılı geride bıraktı: 7,9 milyonluk başarı

Skoda’nın gelişiminde önemli bir konuma sahip olan Octavia, geniş yaşam alanı, pratik kullanım özellikleri, güvenlik teknolojileri ve ulaşılabilir yapısıyla markanın uluslararası büyümesinde önemli rol oynadı. Günümüzde dördüncü nesliyle yollarda bulunan modelin üretimi Mlada Boleslav ve Kvasiny fabrikalarının yanı sıra Kazakistan’ın Kostanay kentinde de devam ediyor.

Octavia isminin geçmişi 1959-1971 yılları arasında üretilen modele dayanıyor. 1990’lı yıllarda geliştirilen yeni otomobille birlikte model adı yeniden kullanıma sunuldu. Modern Octavia’nın geliştirme çalışmaları, Skoda’nın Volkswagen Grubuna katılmasından bir yıl sonra, 1992’de başladı. Yeni teknolojiler kullanılarak geliştirilen modelin tasarımı, dönemin Skoda Tasarım Başkanı Dirk van Braeckel tarafından hazırlandı.

Aynı dönemde Mlada Boleslav’da yeni bir üretim tesisinin devreye alınmasıyla Skoda’nın yıllık üretim kapasitesi 90 bin adetten 350 bin adede yükseltildi.

İlk nesil 1,44 milyon adet üretildi

İlk modern nesil Octavia, 528 litrelik bagaj hacmiyle 4 Nisan 1996’da tanıtıldı. Modelin seri üretimi ise 3 Eylül 1996’da başladı. Octavia Combi, Mart 1998’de ürün gamına dahil edildi. 1999 yılında dört tekerlekten çekişli versiyonun sunulmasıyla modelin farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik seçenekleri genişletildi.

Octavia tarihinde 2000 yılı, performans odaklı ilk Octavia RS modelinin tanıtılmasıyla yeni bir dönemin başlangıcı oldu. İlk modern nesil Octavia’nın toplam üretimi 1,44 milyon adede ulaştı. Bazı versiyonların üretimi ise 2004 yılında ikinci neslin tanıtılmasının ardından da devam etti ve 2010 yılına kadar sürdü.

İkinci nesil Octavia ile modelin geniş iç hacim ve pratiklik gibi öne çıkan özellikleri daha da geliştirildi. Bagaj hacmi artırılırken, DSG çift kavramalı şanzıman gibi yeni teknolojiler de ürün gamına dahil edildi. İkinci neslin üretiminin sona erdiği 2013 yılına kadar toplam 2,6 milyon Octavia üretildi.

Dört nesilde teknoloji ve güvenlik yükseldi

2012-2020 yılları arasında üretilen üçüncü nesil Octavia, daha önce ağırlıklı olarak üst segment otomobillerde sunulan gelişmiş sürüş destek teknolojilerini daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturdu. Üçüncü nesil Octavia, 2017 yılında kapsamlı bir yenilemeden geçirildi.

Yenilemeyle birlikte model, bölünmüş ön far tasarımıyla farklı bir görünüme kavuştu. Bunun yanında cam tasarımlı bilgi-eğlence ekranları ve geliştirilmiş sürüş destek sistemleri de Octavia’nın teknolojik donanımları arasına eklendi.

Güncel dördüncü nesil Skoda Octavia ise Kasım 2019’da Sedan ve Combi seçenekleriyle tanıtıldı. Model, 2024 yılının başında gerçekleştirilen yenilemeyle birlikte güvenlik ve teknolojik özellikler açısından daha da geliştirildi. Türkiye’de satışa sunulan güncel Octavia’da 8’i standart olmak üzere 10’a kadar hava yastığının yanı sıra gelişmiş sürüş destek sistemleri bulunuyor.

Yüksek üretim adetlerine ulaşan Octavia, bireysel ve kurumsal müşterilerin tercih ettiği Skoda modellerinin başında gelmeye devam ediyor. Model, bugüne kadar farklı ülkelerde "En İyi Otomobil" ve "Altın Direksiyon" da dahil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü.