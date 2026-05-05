Skoda'dan mayıs ayı kampanyaları başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yüce Auto-Skoda, mayısa özel olarak hazırladığı kampanyalar kapsamında elektrikli, SUV ve sedan modellere kadar birçok seçeneği avantajlı fiyatlar ve finansman imkanlarıyla Skoda bayilerinde otomobilseverlerle buluşturuyor.



Şirket, kampanya kapsamında elektrikli C-SUV modeli Elroq'u nisan ayında sunduğu 2 milyon 299 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunmaya devam ediyor. Elektrikli mobiliteyi destekleyen kampanyalar kapsamında Elroq'un yanı sıra Enyaq ve Enyaq Coupe modellerinde kadın müşterilere 10 bin lira değerinde KIKO Milano ve 10 bin lira D-Charge hediye çeki veriliyor. D-Charge şarj desteği 1 yıl boyunca geçerli olup, mobil şarj istasyonlarında da kullanılabiliyor.

Marka, Karoq Prestige ve Sportline versiyonlarında fiyat avantajlarına ek olarak 1 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli tüzel kredi imkanı sunuyor. Scala Monte Carlo modelinde ise 500 bin lira için yüzde 0 faizli tüzel kredi avantajı bulunuyor.

Skoda'nın ürün gamında yer alan birçok model, ay boyunca sağlanan ÖTV ve fiyat avantajlarıyla öne çıkıyor. Superb, Kodiaq, Octavia ve Kamiq modellerinde ÖTV avantajları sağlanırken, Fabia modeli de fiyat avantajlarıyla müşterilere sunuluyor.