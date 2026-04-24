Skoda'nın mobil şarj hizmeti 3 ayda 572 şarj seansına ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yüce Auto-Skoda, elektrikli mobilite dönüşümünü yalnızca ürün gamı üzerinden değil, kullanıcıların günlük hayatındaki deneyimi güvence altına alan çözümlerle ele almaya devam ediyor. Bu yaklaşım doğrultusunda hayata geçirilen mobil şarj hizmeti, yılın ilk çeyreğinde elde edilen verilerle dikkati çekici bir performans ortaya koydu.

Ocak-mart döneminde İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplam 572 şarj seansı gerçekleştiren mobil şarj hizmeti, 10 farklı markadan 234 kullanıcıya ulaştı. Kullanıcıların yüzde 22'sinin düzenli müşteriye dönüşmesi, hizmetin kısa sürede güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdi.

- Marka bağımsız hizmet dikkati çekiyor

Sunulan mobil şarj hizmeti, yalnızca Skoda kullanıcılarına değil, tüm elektrikli araç sahiplerine açık şekilde kurgulandı. Bu yaklaşımın en somut yansımalarından biri ise, farklı markalardan gelen yoğun talep oldu.

Toplamda 18 bin 875 kWh enerji tüketimi sağlanan hizmette, oturum başına ortalama 28 kWh şarj gerçekleştirildi. Mobil şarj filosu ise 41 farklı konumda aktif hizmet vererek şehir içi erişilebilirliği önemli ölçüde artırdı.

Elektrikli araç kullanıcılarının en önemli soru işaretlerinden biri olan yolda kalma endişesine çözüm sunmak amacıyla geliştirilen mobil şarj hizmeti, mesafe sınırı olmaksızın kullanıcıya ulaşarak kesintisiz destek sağlıyor. Hizmetin fiyatlandırması da sabit şarj istasyonlarıyla benzer seviyede tutularak erişilebilirlik destekleniyor.

Mobil şarj hizmetinin kullanıcı profilinde ise 30-44 yaş grubunun öne çıktığı görülüyor. Bu veri, elektrikli mobiliteye adaptasyon sürecinde belirli bir kullanıcı kitlesinin daha hızlı hareket ettiğine işaret ediyor.

- Sürdürülebilir büyüme ve genişleme hedefi

Yüce Auto-Skoda, mobil şarj hizmetini elektrikli mobilite ekosisteminin önemli bir parçası olarak konumlandırırken, artan talep doğrultusunda hizmet ağını genişletmeyi planlıyor. İhtiyacın artmasıyla birlikte Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde de hizmetin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Elektrikli mobiliteyi kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme perspektifiyle ele alan Yüce Auto-Skoda, kullanıcı deneyimini merkeze alan bu yaklaşımıyla sektörde fark yaratmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, elektrikli araçları, hızlı adet artışı hedeflenen bir alan olarak görmediklerini belirtti.

Elektrikli araç kullanımını dönüşümünü pazarın gelişimiyle paralel ve doğru zeminde ilerletilmese gereken hassas bir süreç olarak ele aldıklarını vurgulayan Başar, "Elektrikli mobiliteyi yalnızca ürün üzerinden değerlendirmiyoruz. Altyapı, kullanım konforu ve en önemlisi müşteri güveniyle birlikte bütüncül bir bakış açısının önem taşıdığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı

Başar, elektrikli araç kullanıcılarını endişelerini azaltan ve hayatı kolaylaştıran mobil şarj hizmetinin kısa sürede yoğun ilgi görmesinin, yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.