Son dakika... Dikkat çeken haber: Elon Musk'ın Tesla'sı Türkiye'de fabrika kuracak mı?

Elektrikli otomobil sektörünün lider şirketi Tesla ve sahibi Elon Musk’a ilişkin haberler sadece Türkiye’de değil dünya medyasında da ana gündem maddesi haline geliyor.

Aynı zamanda SpaceX ve sosyal medya platformu X’in de sahibi olan Musk’ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la eylül ayında New York’ta yaptığı görüşme sonrası “Tesla Türkiye’de fabrika kuracak” söylentileri yayılmıştı.

Tesla Türkiye'de kaç otomobil sattı?

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci Gazete Pencere'deki köşesinde sektör duyumlarına dayanarak yazdığı haberinde, Tesla’nın Türkiye’de fabrika kurmak gibi bir planının olmadığını aktardı.

Özpeynirci, 26 yıldır Türkiye’ye yeni bir markanın yatırım yapmadığını ve olanların da (Honda gibi) gittiği hatırlatmasında da bulundu.

Nisan 2023'te Model Y aracıyla Türkiye'ye giren Tesla, bugüne kadar 10 binin üzerinde otomobil teslimi gerçekleştirdi