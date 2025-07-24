Otomotivde ÖTV oranları değişti: Elektrikli araçlar için yeni dönem! İşte yeni ÖTV oranları

Otomotivde ÖTV oranlarında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların, özel tüketim vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarınanın yeniden tespiti hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı imzası ile yürürlüğe giren karar göre, ÖTV dilimleri yüzde 70 ile yüzde 220 arasında yer aldı.

Yayımlanan karar ile içten yanmalı motorlu, hibrit motorlu ve elektrikli motorlu tüm araçların ÖTV oranları değişti. Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25, şarj edilebilir hibritlerde yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerde yüzde 70 ve hibrit otomobillerde yüzde 70 olacak. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak uygulanacak.

Elektrikli otomobillerde en düşük yüzde 10 olan ÖTV, yüzde 25'e çıkarıldı.

Düzenleme Resmi Gazete'nin yayımlanması ile yürürlüğe girerken, karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülecek.

İşte yeni ÖTV oranları

Motor silindir hacmi 1.4 litreyi geçmeyen modeller için...

- Vergisiz fiyatı 650.000 TL'yi aşmayanlar için yüzde 70

- Vergisiz fiyatı 650.000 TL'yi aşıp, 900.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 75

- Vergisiz fiyatı 900.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 80

- Diğerleri yüzde 90

Motor hacmi 1.4 litreyi geçen fakat 1.6'yı geçmeyenler...

- Vergisiz fiyatı 850.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 75

- Vergisiz fiyatı 850.000 TL'yi aşıp, 1.100.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 80,

- Vergisiz fiyatı 1.100.000 TL'yi aşıp, 1.650.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 90

- Diğerleri ise yüzde 100 ÖT uygulanacak.

Motor hacmi 1.6 litreyi geçen ve 2.0 litre ve altında olanlar...

- Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altı yüzde 150

- Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL üstünde olanlara yüzde 170 ÖTV uygulanacak.

Motor hacmi 2.0 litre üstünde olanlar modeller için yüzde 220 ile en yüksek ÖTV oranı uygulanacak.

Elekrikli otomobiller için motor gücü 160 kW ve altında olan modellere daha önce matrah 1.450.000 TL olarak uygulanırken bu oran 1.650.000 TL'ye yükseltildi.

Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL altındaki modeller için yüzde 25 ve üstündekiler için yüzde 55 oldu.

Daha önce elektrikli otomobiller için en düşük ÖTV oranı yüzde 10 ve bir üst oran yüzde 40 olarak uygulanıyordu.

Motor gücü 160 kW üstünde olan modeller için ise vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altındakiler yüzde 65, üstündeki modellere ise yüzde 75 ÖTV uygulanacak.

Şarj edilebilir hibrit otomobillerde ÖTV oranları ne oldu?

Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan motor silindir haсmi 1.6 litreyi geçmeyenler vergisiz fiyatı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 45, aşanlar ise yüzde 75 ÖTV oranına tabi olacak.

Motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçen fakat 1.8 litreyi geçmeyen modellerden matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar için yüzde 85 ÖTV uygulanacak.

Hangi modeller etkilecek? Togg ve Tesla'nın fiyatı artacak mı?

İçten yanmalı modeller için 1.4 litre ve altında olan ve 1.290.000 TL'ye kadar fiyatla satışta olan modellerin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 70'e düşüyor. Bu modeller ile yüzde 80'den yüzde 75 ÖTV'ye düşürülen 1.4 litre ve 1.944.000 TL'ye kadar fiyatla satılan otomobillerde fiyatlar düşebilir.

Elektrikli otomobillerde ise vergilerle birlikte 1.950.000 TL altında satılan modeller için yüzde 10 olarak hesaplanan ÖTV yüzde 25 oldu.

Yani Togg T10X ve Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor.