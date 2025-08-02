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Tesla satışları durdurmuştu: Hem tarihleri, hem de yeni zamlı fiyatları açıkladı

Tesla Türkiye, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamayla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin ardından Model Y satışlarının ne zaman başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Tesla satışları durdurmuştu: Hem tarihleri, hem de yeni zamlı fiyatları açıkladı
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Tesla Türkiye, X üzerinden yaptığı resmi açıklamayla ÖTV düzenlemesinin ardından Model Y satışlarının ne zaman başlayacağını duyurdu. Yeni fiyatların belli olmasıyla birlikte araçların yeniden satışa sunulacağı tarihler de açıklandı.

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren ÖTV güncellemesinin ardından Tesla Model Y fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmış, bu nedenle mevcut envanter geçici olarak satıştan kaldırılmıştı.

Yeni araç listelemeleri 6-7 Ağustos'ta

Tesla Türkiye'nin açıklamasına göre, Model Y'nin yeni envanter listelemeleri 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 18.30'da yapılacak. Bu tarihlerde Tesla'nın Türkiye'deki çevrim içi mağazasında yeni fiyatlarla araç siparişleri yeniden başlayacak.

Yeni Model Y fiyatları şöyle:

Model Y SR (Standard Range) RWD: 2.241.000 TL

Model Y LR (Long Range) RWD: 3.225.240 TL

Model Y LR AWD (All-Wheel Drive): 3.998.400 TL

Bu fiyatlar, aracın başlangıç seviyesindeki versiyonları için geçerli olup, opsiyonel donanımlar ve renk tercihlerine göre farklılık gösterebiliyor.

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