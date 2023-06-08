Stamplast, stratejik işbirlikleri ile büyüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Eylül 2020 tarihinde plastik parça üretmek üzere Bursa Kayapa Organize sanayinde kurulan Stamplast Plastik Üretim Teknolojileri, başta otomotiv olmak üzere birçok iş kolunda üretim yapıyor. Araç aydınlatma sistemlerinin, iç ve dış aynaların detay parçalarının yanı sıra, araç trim parçaları, Ağır vasıta ve binek araçlar için su ve hava hortum sistemleri gibi araç içi ve dış tüm plastik estetik parçalar ve bu parçalarda kullanılacak plastik kaynak teknolojileri konusunda hizmet veren Stamplast toplamda 2 bin metrekarenin üzerindeki tesisinde üretim yapıyor. Firmanın kuruluşundan itibaren verimli ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Stamplast Genel Müdürü Namık Elibol, “Türkiye’de çok tercih edilmese de stratejik işbirlikleri ile büyümemizi sürdürüyoruz. Kalite ve üretim sistemleri konusunda hassasız. Şuanda yüzde 65 kapasite ile çalışıyoruz. Üretimimiz 2 vardiya olarak gerçekleşiyor ve 3.vardiya kapasitemizi katma değeri yüksek ve ihracat odaklı ürünlerle doldurmak istiyoruz” dedi.

“Araç sistem ürünlerimizi ihraç edeceğiz”

Küçük, orta hacimli plastik ürün üretici sınıfında olduklarını belirten Elibol, “Kalite Sistem belgelerimize plan dahilinde kavuşuyoruz, tüm süreçleri tamamladığımızda katma değeri yüksek ürünler üretmemizin önü açılacak ve kendi ürettiğimiz araç sistem parçalarını ihracatını yapabileceğiz ve bu seviye bizim için önemli. Ağırlıklı olarak seri üretimdeki araçlara Tier1 ve Tier2 dediğimiz iş ortaklarımıza, her türlü plastik parça kalıp, plastik parça üretim, plastik parça kaynak teknolojileri konularında destek oluyoruz. Finansmana erişimin, desteklerin zor olduğu bu dönemde yeni Makine yatırımlarımız devam ediyor, yeni plastik enjeksiyon makineleri ile üretim makine parkımızı genişletiyor üretimde daha verimli ve tasarruflu makinelerle üretim yapmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra BTSO bünyesinde faaliyet gösteren BASDEC (Bursa Uzay, Havacılık ve Savunma kümelenmesi) de yer alıyoruz. Kümelenmede yer alan firmalar ile birbirleri arasında iş yapabilmelerinin yanında; MKEK, Aselsan, Roketsan, TAI, TEI gibi yerli ana yükleniciler ile iş yapabilme fırsatları oluşuyor, BASDEC kümelenme içinde aktif bir üyeyiz ve yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlayıp bu kulvarda ürün tasarlayan, ürün doğrulaması yapan ve test imkanları ile ürünü onaylayan kabiliyetlere kavuşan firma olacağız” dedi.

Her sektör gibi kendilerinde de en büyük problemin finansmana erişim ve nitelikli personel problemi olduğunu vurgulayan Namık Elibol, firma olarak sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldıklarını, milyon kadına mentor destek programına katılım sağladıklarını, özellikle Matematik, mühendislik dallarında okuyan kız öğrencilere meslek seçimi, kariyer planlaması konularında mentorluk yaptıklarını sözlerine ekledi.