Stark Metal, karbür kesici takımlarda ithalatı frenledi

Esra Özarfat / BURSA

Almanya’da kesici takım satışı yapmak amacıyla 2002 yılında kurulan Stark Metal, 2008 yılında karbür takım satışıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. 2021 yılında Stark Metal’in üretimini de Bursa’ya taşıyarak burada kesici takımlar üretim merkezi kurduklarını anlatan Stark Metal Genel Müdürü Murat Çelik, teknolojik altyapılarını geliştirirken, kesici takım üretiminin yanı sıra kesme prosesini öğreten bir firma olarak da öne çıktıklarını söyledi. Türkiye’deki kesici takımlar üreticilerinin toplam ihtiyacın yüzde 40’ını karşıladığını, kalan kısmın ise ithal edildiğini vurgulayan Çelik, potansiyeli görerek Türkiye’de üretime odaklandıklarını ifade etti. Murat Çelik, “Standart ve proje bazlı karbür takım üretimi yapıyoruz. Savunma sanayi başta olmak üzere otomotiv endüstrisi, ağaç işleri, medikal sektör gibi pek çok alana yönelik üretim yapıyoruz. Savunma sanayinde daha da derinleşmek için teknoloji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2 yılda Türkiye’de üretim yapan silah firmalarında 200’e yakın takımımız çalışıyor. Bu 200 proje anlamına geliyor” dedi.

“Sanayinin kuyumcusuyuz”

Üretimin yüzde 15’ini ihraç ettiklerini anlatan Çelik, özellikle Avrupa pazarına odaklandıklarını dile getirdi. Hata payını en aza indiren mikron değerlerle çalıştıklarına işaret eden Murat Çelik, “Sanayinin kuyumcusuyuz, diyebiliriz. Biz takım üretmediğimizde sanayi iş yapamaz. Özellikle savunma sanayi ve otomotiv endüstrisine yönelik üretimlerde hassas mikron değerlerle çalışıyoruz. Ölçüm ve kontrollerimizde ileri teknoloji kullanıyoruz. Kaplama öncesi ve sonrası kontrollerin yanı sıra kendi geliştirdiğimiz makine ile gözle görülemeyen kılcal çatlakları da tespit etme imkanımız var. Havadaki bir derecelik bir değişim bile ölçümde 3 mikron farka neden oluyor. O nedenle titiz ve ısı kontrollü hassas bir üretim alanımız var. Bu da katma değerli, mukavemetli ürün tedarikinde bizi öne çıkarıyor” diye konuştu. Halihazırda 550 metrekarelik alanda üretim yaptıklarını aktaran Çelik, en az 3 bin metrekarelik yeni bir alanda endüstri 4.0’ın uygulandığı, tam otomasyonlu, hammaddeden sevkiyata kadar robotlu sistemin kullanılacağı bir alanda üretime geçmeyi hedeflediklerini açıkladı. Murat Çelik ayrıca kapasitelerin artmasıyla birlikte medikal sektörüne yönelik özel üretimlere de ağırlık vereceklerini duyurdu.

Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile sanayi üniversite işbirliği kapsamında çalışmalar yürüttüklerini de kaydeden Çelik, özellikle kalite kontrol alanında derin öğrenme ile yapay zeka çalışmalarına odaklandıklarının altını çizdi. Sektörde yetişmiş insan gücüne büyük ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Murat Çelik, tersine beyin göçü için de çalışmalar yürüttüklerini, Türkiye’de istihdam etmek üzere Almanya’da gençlere eğitim verdiklerini bildirdi.